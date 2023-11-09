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Стало відомо, чи нараховується податок на доходи фізосіб на продаж успадкованої землі

09:28, 9 листопада 2023
Дохід, отриманий фізособою-резидентом від першого продажу земельної ділянки сільгосппризначення у вигляді частки (паю), отриманої у спадщину, не оподатковується ПДФО.
Стало відомо, чи нараховується податок на доходи фізосіб на продаж успадкованої землі
Фото: obozrevatel.com
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Державна податкова служба роз’яснила, чи нараховується податок на доходи фізичних осіб на продаж успадкованої землі.

Так, відповідно до п. 172.1 ПКУ не оподатковується один раз протягом звітного податкового року, за умови перебування такого майна у власності платника податку більше трьох років, дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну):

  • житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати, садового (дачного) будинку (включаючи об’єкт незавершеного будівництва таких об’єктів, земельну ділянку, на якій розташовані такі об’єкти, а також господарсько-побутові споруди та будівлі, розташовані на такій земельній ділянці);
  • земельної ділянки, що не перевищує норми безоплатної передачі, визначені ст. 121 ЗКУ залежно від її призначення;
  • земельної ділянки сільськогосподарського призначення, безпосередньо отриманої платником податку у власність у процесі приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій або приватизації земельних ділянок, що перебували у користуванні такого платника, або виділеної в натурі (на місцевості) власнику земельної частки (паю), а також таких земельних ділянок, отриманих платником податку у спадщину.

Умова щодо перебування такого майна у власності платника податку більше трьох років не поширюється на майно, отримане платником податку у спадщину.

Дохід від відчуження господарсько-побутових споруд, що розташовані на одній ділянці з житловим або садовим (дачним) будинком та продаються разом з ним для цілей оподаткування, окремо не визначається.

Абзацом першим п. 172.2 ПКУ визначено, що дохід, отриманий платником податку від продажу протягом звітного (податкового) року другого об’єкта нерухомості (крім операцій з відчуження житлової нерухомості банками в порядку звернення стягнення за договорами іпотеки, що забезпечують кредит, наданий в іноземній валюті), із зазначених у п. 172.1 ПКУ, або від продажу об’єкта нерухомості, не зазначеного у п. 172.1 ПКУ, підлягає оподаткуванню за ставкою 5 відс., визначеною п. 167.2 ПКУ.

Враховуючи викладене, дохід, отриманий фізичною особою – резидентом від послідовного продажу протягом року:

  • першого продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення у вигляді частки (паю), отриманої у спадщину, – не оподатковується податком на доходи фізичних осіб;
  • другого продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення у вигляді частки (паю), отриманої у спадщину, – оподатковується за ставкою 5 відсотків.

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