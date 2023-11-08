В Україні різко похолодало: де та коли очікувати снігу

В Україні починає змінюватись погода.

8 листопада в Україні почалося стрімке зниження температури повітря, а місцями пройшли сильні дощі. В кінці тижня очікуються дощі з мокрим снігом, але не всюди.

Як повідомив синоптик Ігор Кибальчич, у неділю 12 листопада вночі у західних областях, а вранці та вдень у більшості областей, окрім сходу, прогнозуються рясні дощі, у Карпатах — з мокрим снігом.

Вітер південно-східний, 7−12 м/с, місцями пориви 15−20 м/с.

Температура повітря вночі +3…+8 °С, вдень +8…+13 °С, а у західній частині похолоднішає до +4…+9 °С.

Раніше ми писали, що у Києві через негоду постраждала людина, також сталося підтоплення в деяких районах міста.

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