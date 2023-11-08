Стало відомо, чому у Базі помічників суддів відсутні дані про окремих суддів Великої Палати Верховного Суду та їх помічників

База помічників суддів не містить інформації стосовно деяких суддів Верховного Суду, які працюють або колись працювали у складі Великої Палати Верховного Суду, і їх помічників, - чому так вийшло.

7 листопада було оприлюднено у відкритому доступі Базу помічників суддів. Втім, у даній Базі відсутні дані стосовно частини суддів Верховного Суду, зокрема тих суддів, які входять або колись входили до складу Великої Палати Верховного Суду. Тобто, прізвища окремих суддів Верховного Суду взагалі відсутні у переліку, який наводиться у Базі, і, відповідно, відсутні дані про їх помічників.

Разом з тим, База містить дані про суддів, які припинили здійснювати правосуддя, зокрема, звільнені у відставку. Тож, у них вже просто не може бути помічників (посади помічників судді належать до посад патронатної служби).

«Судово-юридична газета» вирішила поцікавитися у авторів Бази, чому стосовно частини суддів немає інформації, і База містить неактуальну інформацію.

У відповіді на запит голова ГО «ВО «Автомайдан» Катерина Бутко пояснила, що «організація звернулась із відповідними запитами на адреси касаційних судів у складі Верховного Суду та отримала інформацію про суддів таких судів та помічників, за якими вони закріплені. На сьогодні в нас немає відповіді щодо помічників суддів Великої Палати, однак ми вживаємо заходів, щоб отримати цю інформацію».

В цілому, в оприлюдненій базі міститься інформація про тих суддів і помічників, щодо яких ГО було отримано інформацію у відповідь на запити. Тобто, суди надали цю інформацію добровільно.

Однак, судячи з відповіді керівниці ГО, такі дані у свій час не були надані стосовно суддів Великої Палати Верховного Суду. Враховуючи те, що дані стосовно помічників голови Верховного Суду Станіслава Кравченка, який входить за посадою до складу ВП ВС, у Базі є, формування цього переліку відбулося до травня 2023 року. Чому цю Базу не змогли оновити, щоб вона відповідала хоча б даним на вересень-жовтень 2023 року – питання залишається відкритим.

Разом з тим, за словами ГО, у базі не міститься інформація щодо суддів та помічників з тих судів, які через повномасштабну агресію рф не здійснюють свою діяльність та знаходяться на тимчасово окупованій території.

Що стосується питання, чому База містить інформацію про суддів, які вже не працюють, та відповідно неактуальні дані про їх колишніх помічників, то у ГО зауважили, що «оскільки у базі міститься інформація про тих суддів, які станом на момент подання запиту та отримання відповіді, здійснювали правосуддя у відповідному суді, але наразі вже звільнені з посади за власним бажанням, шляхом подання заяви у відставку чи за вчинення дисциплінарного проступку, організація зобовʼязується видалити інформацію про таких суддів та їх помічників з ресурсу».

Крім того, за запитом відповідного помічника така інформація може бути видалена з ресурсу, якщо така особа вже не є помічником конкретного судді, не працює в суді чи якщо родичі такого помічника знаходяться на тимчасово окупованій території і може існувати загроза життю чи безпеці таких родичів у звʼязку з місцем роботи помічника судді.

Автор: Наталя Мамченко

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