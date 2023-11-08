Стало известно, почему в Базе помощников судей отсутствуют данные об отдельных судьях Большой Палаты Верховного Суда и их помощниках

База помощников судей не содержит информации о некоторых судьях Верховного Суда, работающих или когда-то работавших в составе Большой Палаты Верховного Суда, и их помощниках, - почему так получилось.

7 ноября была обнародована в открытом доступе База помощников судей. Впрочем, в данной Базе отсутствуют данные относительно части судей Верховного Суда, в том числе тех судей, которые входят или когда-то входили в состав Большой Палаты Верховного Суда. То есть фамилии отдельных судей Верховного Суда вообще отсутствуют в перечне, который приводится в Базе, и, соответственно, отсутствуют данные об их помощниках.

Вместе с тем База содержит данные о судьях, которые прекратили осуществлять правосудие, в частности, уволены в отставку. У них уже просто не может быть помощников (должности помощников судьи относятся к должностям патронатной службы).

«Судебно-юридическая газета» решила поинтересоваться у авторов Базы, почему по части судей нет информации, и База содержит неактуальную информацию.

В ответе на запрос глава ОО «ВО «Автомайдан» Катерина Бутко пояснила, что «организация обратилась с соответствующими запросами в адрес кассационных судов в составе Верховного Суда и получила информацию о судьях таких судов и помощниках, за которыми они закреплены. На сегодняшний день у нас нет ответа о помощниках судей Большой Палаты, однако мы принимаем меры, чтобы получить эту информацию».

В целом, в обнародованной базе содержится информация о тех судьях и помощниках, в отношении которых ОО была получена информация в ответ на запросы. То есть суды предоставили эту информацию добровольно.

Однако, судя по ответу руководительницы ОО, такие данные в определенное время не были предоставлены в отношении судей Большой Палаты Верховного Суда. Учитывая то, что данные по помощникам председателя Верховного Суда Станислава Кравченко, который входит по должности в состав БП ВС, в Базе есть, формирование этого перечня состоялось до мая 2023 года. Почему эту Базу не смогли обновить, чтобы она отвечала хотя бы данным на сентябрь-октябрь 2023 года – вопрос остается открытым.

Вместе с тем, по словам ОО, в базе не содержится информация о судьях и помощниках из тех судов, которые из-за полномасштабной агрессии рфне осуществляют свою деятельность и находятся на временно оккупированной территории.

Что касается вопроса, почему База содержит информацию об уже не работающих судьях и соответственно неактуальные данные об их бывших помощниках, то в ОО заметили, что «поскольку в базе содержится информация о тех судьях, которые по состоянию на момент подачи запроса и получения ответа , осуществляли правосудие в соответствующем суде, но в настоящее время уже уволены с должности по собственному желанию путем подачи заявления в отставку или за совершение дисциплинарного проступка, организация обязуется удалить информацию о таких судьях и их помощниках из ресурса».

Кроме того, по запросу соответствующего помощника такая информация может быть удалена с ресурса, если такое лицо уже не помощник конкретного судьи, не работает в суде или если родственники такого помощника находятся на временно оккупированной территории и может существовать угроза жизни или безопасности таких родственников в связи с местом работы помощника судьи.

Автор: Наталья Мамченко

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