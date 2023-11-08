Заочную форму обучения для бакалавров и магистров не отменят в 2024 году, — Сергей Бабак

Принятым законом отменяется только набор на младшего бакалавра.

Фото: chas.news

Заочную форму обучения для бакалавров и магистров не отменят в 2024 году. Об этом заявил депутат от фракции «Слуга народа», глава парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак в комментарии «Українським Новинам».

«Заочную и вечернюю форму получения образования мы не трогали, убрали (соответствующие нормы об отмене) решением комитета», – ответил он на вопрос, остались ли в принятом законе нормы об отмене заочной формы образования.

По его словам, принятым законом отменяется только набор на младшего бакалавра.

Как известно, 8 ноября Верховная Рада приняла закон, регулирующий поступление в заведения высшего образования в 2024 году. Кроме того, не будет проводиться набор поступающих на вечернюю и заочную формы обучения.

За принятие в целом закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о государственной итоговой аттестации и вступительной кампании 2024 года (законопроект №10092) проголосовали 285 народных депутатов.

Конкурсный отбор в вузе будет осуществляться по результатам ВНО 2021 и/или вступительных экзаменов 2022-2024 года, проведенных с использованием организационно-технологических процессов внешнего независимого оценивания и творческого конкурса (конкурса физических способностей) в предусмотренных законодательством случаях.

Устанавливается, что вступительные экзамены для участия в конкурсном отборе на обучение в вузах включают украинский язык, математику, историю Украины и предмет по выбору (физика, химия, биология, иностранный язык, география, украинская литература).

Также не проводится набор поступающих для получения степеней высшего образования бакалавра и магистра по вечерней и заочной форме получения образования, а также для получения степени высшего образования младшего бакалавра.

Кроме этого, законом соискателей образования, которые завершают получение каждого уровня полного общего среднего образования, освобождены от государственной итоговой аттестации.

В то же время по закону для учеников, которые в 2024 году завершают начальную школу, будет проведена государственная итоговая аттестация в режиме пилотирования.

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