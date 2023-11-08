Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Стало відомо, чому у Базі помічників суддів відсутні дані про окремих суддів Великої Палати Верховного Суду та їх помічників

База помічників суддів не містить інформації стосовно деяких суддів Верховного Суду, які працюють або колись працювали у складі Великої Палати Верховного Суду, і їх помічників, - чому так вийшло.

Заяви для участі у конкурсі на посади суддів місцевих судів подали 507 кандидатів з 585

З 1 грудня відкриється можливість обирати вакансії в судах.

Перелік національних PEP має бути орієнтовним, а не вичерпним: Єврокомісія рекомендує Нацбанку прийняти вказівки

Закон про PEP: Єврокомісія рекомендувала Нацбанку видати вказівки, що національний перелік публічних діячів є орієнтовним, а не вичерпним.

Єврокомісія опублікувала основні тези свого Звіту щодо України, ДОКУМЕНТ

Які проблеми та досягнення констатувала Європейська комісія у Звіті стосовно можливості розпочати переговори про вступ України до Європейського Союзу, ДОКУМЕНТ.

Необхідно ще вдосконалити закон щодо добору суддів і створити новий суд для держорганів, - Єврокомісія опублікувала Звіт щодо початку переговорів про вступ України до ЄС

Єврокомісія у Звіті стосовно виконання Україною вимог рекомендує створити новий адміністративний суд для розгляду справ, пов’язаних із центральними державними органами, укомплектований належним чином перевіреними суддями.

  1. В Україні

Заочну форму навчання для бакалаврів та магістрів не скасують у 2024 році, — Сергій Бабак

17:41, 8 листопада 2023
Ухваленим законом скасовується тільки набір на молодшого бакалавра.
Заочну форму навчання для бакалаврів та магістрів не скасують у 2024 році, — Сергій Бабак
Фото: chas.news
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Заочну форму навчання для бакалаврів та магістрів не відмінять у 2024 році. Про це заявив депутат від фракції «Слуга народу», голова парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак у коментарі «Українським Новинам».

«Заочну і вечірню форму здобуття освіти ми не чіпали, прибрали (відповідні норми про скасування) рішенням комітету», – відповів він на питання, чи залишилися в ухваленому законі норми про скасування заочної форми освіти.

За його словами, ухваленим законом скасовується тільки набір на молодшого бакалавра.

Як відомо, 8 листопада Верховна Рада ухвалила закон, який регулює вступ до закладів вищої освіти у 2024 році. Окрім цього, не буде проводитися набір вступників на вечірню та заочну форми навчання.

За ухвалення в цілому закону про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2024 року (законопроєкт №10092) проголосували 285 народних депутатів.

Конкурсний відбір у виші буде здійснюватися за результатами ЗНО 2021 року та/або вступних випробувань 2022–2024 року, проведених з використанням організаційно-технологічних процесів зовнішнього незалежного оцінювання та творчого конкурсу (конкурсу фізичних здібностей) у передбачених законодавством випадках.

Встановлюється, що вступні випробування для участі в конкурсному відборі на навчання у вишах включають українську мову, математику, історію України та предмет на вибір (фізика, хімія, біологія, іноземна мова, географія, українська література).

Також не проводиться набір вступників для здобуття ступенів вищої освіти бакалавра та магістра за вечірньою та заочною формами здобуття освіти, а також для здобуття ступеня вищої освіти молодшого бакалавра.

Окрім цього, законом здобувачів освіти, які завершують здобуття кожного рівня повної загальної середньої освіти, звільнено від державної підсумкової атестації.

Водночас, згідно з законом, для учнів, які у 2024 році завершують початкову школу, буде проведено державну підсумкову атестацію в режимі пілотування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вадим Іванчук
    Вадим Іванчук
    суддя Київського районного суду м. Одеси