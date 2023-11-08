Заочну форму навчання для бакалаврів та магістрів не скасують у 2024 році, — Сергій Бабак

Ухваленим законом скасовується тільки набір на молодшого бакалавра.

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Заочну форму навчання для бакалаврів та магістрів не відмінять у 2024 році. Про це заявив депутат від фракції «Слуга народу», голова парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак у коментарі «Українським Новинам».

«Заочну і вечірню форму здобуття освіти ми не чіпали, прибрали (відповідні норми про скасування) рішенням комітету», – відповів він на питання, чи залишилися в ухваленому законі норми про скасування заочної форми освіти.

За його словами, ухваленим законом скасовується тільки набір на молодшого бакалавра.

Як відомо, 8 листопада Верховна Рада ухвалила закон, який регулює вступ до закладів вищої освіти у 2024 році. Окрім цього, не буде проводитися набір вступників на вечірню та заочну форми навчання.

За ухвалення в цілому закону про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2024 року (законопроєкт №10092) проголосували 285 народних депутатів.

Конкурсний відбір у виші буде здійснюватися за результатами ЗНО 2021 року та/або вступних випробувань 2022–2024 року, проведених з використанням організаційно-технологічних процесів зовнішнього незалежного оцінювання та творчого конкурсу (конкурсу фізичних здібностей) у передбачених законодавством випадках.

Встановлюється, що вступні випробування для участі в конкурсному відборі на навчання у вишах включають українську мову, математику, історію України та предмет на вибір (фізика, хімія, біологія, іноземна мова, географія, українська література).

Також не проводиться набір вступників для здобуття ступенів вищої освіти бакалавра та магістра за вечірньою та заочною формами здобуття освіти, а також для здобуття ступеня вищої освіти молодшого бакалавра.

Окрім цього, законом здобувачів освіти, які завершують здобуття кожного рівня повної загальної середньої освіти, звільнено від державної підсумкової атестації.

Водночас, згідно з законом, для учнів, які у 2024 році завершують початкову школу, буде проведено державну підсумкову атестацію в режимі пілотування.

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