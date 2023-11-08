Рада посилила відповідальність за службову недбалість, що призвела до смерті людини

За службову недбалість, якщо вона спричинила загибель людини, може бути призначено покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади.

У середу, 8 листопада, Верховна Рада України прийняла Закон України про внесення зміни до статті 367 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за службову недбалість, якщо вона спричинила загибель людини (№4634). Про це повідомив офіційний сайт парламенту.

Прийнятим Законом стаття 367 Кримінального кодексу України доповнюється новою частиною третьою, якою встановлюється кримінальна відповідальність за службову недбалість, що спричинила загибель людини.

У результаті прийнятих змін за кримінальне правопорушення, передбачене частиною третьою статті 367 Кримінального кодексу України, може бути призначено покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

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