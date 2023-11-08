Заяви для участі у конкурсі на посади суддів місцевих судів подали 507 кандидатів з 585

З 1 грудня відкриється можливість обирати вакансії в судах.

У Вищій кваліфікаційній комісії суддів 8 листопада повідомили, що до Комісії подано 507 заяв від кандидатів на посади суддів місцевих судів, які у грудні планують взяти участь у відповідних конкурсах.

Всього в резерві на посади суддів перебувають 585 кандидатів. У резерві на вакантні посади суддів загальних місцевих судів перебувають 523 кандидати, у резерві на посади суддів місцевих адміністративних судів перебувають 434 кандидати, а у резерві на вакантні посади суддів місцевих господарських судів перебувають 380 кандидатів.

Також у Комісії повідомили, що в кінці листопада буде оголошено інформацію про кандидатів, допущених до конкурсу, а з грудня кандидати на посади суддів зможуть обирати вакантні посади в судах.

У ВККС зазначили, що кандидати з вищим рейтингом матимуть змогу першими обрати будь-яку вакантну посаду без жодних обмежень стосовно місцезнаходження суду. Сама процедура обрання судів, як повідомили у Комісії, транслюватиметься в Internet.

Також, Комісія повідомила, що оскільки серед кандидатів на посади суддів є діючі військовослужбовці (21 кандидат), то ВККС не тільки мінімізувала для них перелік необхідних документів (необхідно було подати лише заяву, копію паспорта та документ про підтвердження проходження військової служби), але й звернулася до відповідних органів влади і командирів із закликом сприяти таким кандидатам у прибутті у грудні до Комісії.

Нагадаємо, що 14 вересня 2023 року ВККС оголосила конкурс на 560 вакантних посад суддів місцевих загальних, адміністративних та господарських судів (500 вакансій суддів місцевих загальних судів, 30 суддів місцевих адміністративних судів та 30 суддів місцевих господарських судів).

Власне, самі конкурси на посади суддів відбудуться у такі дні:

на посади суддів адміністративних судів — 1 грудня

на посади суддів господарських судів — 8 грудня

на посади суддів загальних судів — 15-17 грудня

З повним списком вакансій можна ознайомитися за посиланням.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.