Заявления для участия в конкурсе на должности судей местных судов подали 507 кандидатов из 585

С 1 декабря появится возможность выбирать вакансии в судах.

В Высшей квалификационной комиссии судей 8 ноября сообщили, что в Комиссии подано 507 заявлений от кандидатов на должности судей местных судов, которые в декабре планируют принять участие в соответствующих конкурсах.

Всего в резерве на должности судей находятся 585 кандидатов. В резерве на вакантные должности судей общих местных судов находятся 523 кандидата, в резерве на должности судей местных административных судов находятся 434 кандидата, а в резерве на вакантные должности судей местных хозяйственных судов находятся 380 кандидатов.

Также в Комиссии сообщили, что в конце ноября будет объявлена ​​информация о кандидатах, допущенных к конкурсу, а с декабря кандидаты на должности судей смогут выбирать вакантные должности в судах.

В ВККС отметили, что кандидаты с более высоким рейтингом смогут первыми избрать любую вакантную должность без каких-либо ограничений относительно местонахождения суда. Сама процедура избрания судов, как сообщили в Комиссии, будет транслироваться в Internet.

Также Комиссия сообщила, что поскольку среди кандидатов на должности судей есть действующие военнослужащие (21 кандидат), то ВККС не только минимизировала для них перечень необходимых документов (необходимо было подать только заявление, копию паспорта и документ о подтверждении прохождения военной службы), но и обратилась в соответствующие органы власти и к командирам с призывом содействовать таким кандидатам в прибытии в декабре в Комиссию.

Напомним, что 14 сентября 2023 года ВККС объявила конкурс на 560 вакантных должностей судей местных общих, административных и хозяйственных судов (500 вакансий судей местных общих судов, 30 судей местных административных судов и 30 судей местных хозяйственных судов).

Сами конкурсы на должности судей состоятся в следующие дни:

на должности судей административных судов - 1 декабря

на должности судей хозяйственных судов - 8 декабря

на должности судей общих судов - 15-17 декабря

С полным списком вакансий можно ознакомиться по ссылке.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.