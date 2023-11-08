Рада усилила ответственность за служебную халатность, которая повлекла смерть человека

За служебную халатность, если она повлекла гибель человека, может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности.

В среду, 8 ноября, Верховная Рада Украины приняла Закон Украины о внесении изменения в статью 367 Уголовного кодекса Украины об усилении ответственности за служебную халатность, если она повлекла гибель человека (№4634). Об этом сообщает официальный сайт парламента.

Принятым Законом статья 367 Уголовного кодекса Украины дополняется новой частью третьей, которой устанавливается уголовная ответственность за служебную халатность, повлекшую гибель человека.

В результате принятых изменений за уголовное правонарушение, предусмотренное частью третьей статьи 367 Уголовного кодекса Украины, может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и со штрафом от двух тысяч до пяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или без такового.

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