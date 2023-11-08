В Украине резко похолодало: где и когда ждать снега

В Украине начинает меняться погода.

8 ноября в Украине началось стремительное понижение температуры воздуха, а местами прошли сильные дожди. В конце недели ожидаются дожди с мокрым снегом, но не везде.

Как сообщил синоптик Игорь Кибальчич, в воскресенье, 12 ноября, ночью в западных областях, а утром и днем в большинстве областей, кроме востока, прогнозируются обильные дожди, в Карпатах — с мокрым снегом.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +3…+8 °С, днем +8…+13 °С, а в западной части похолодает до +4…+9 °С.

Ранее сообщалось, что в Киеве из-за непогоды пострадал человек, также произошло подтопление в некоторых районах города.

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