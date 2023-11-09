Стало известно, начисляется ли налог на доходы физлиц на продажу унаследованной земли

Доход, полученный физлицом-резидентом от первой продажи земельного участка сельхозназначения в виде доли (пая), полученной по наследству, не облагается НДФЛ.

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Государственная налоговая служба разъяснила, начисляется ли налог на доходы физических лиц на продажу унаследованной земли.

Так, согласно п. 172.1 НКУ не облагается налогом один раз в течение отчетного налогового года, при условии нахождения такого имущества в собственности налогоплательщика более трех лет, доход, полученный налогоплательщиком от продажи (обмена):

жилого дома, квартиры или их части, комнаты, садового (дачного) дома (включая объект незавершенного строительства таких объектов, земельный участок, на котором расположены такие объекты, а также хозяйственно-бытовые сооружения и здания, расположенные на такой земельном участке);

земельного участка, не превышающего нормы безвозмездной передачи, определены ст. 121 ЗКУ в зависимости от ее назначения;

земельного участка сельскохозяйственного назначения, непосредственно полученного налогоплательщиком в собственность в процессе приватизации земель государственных и коммунальных сельскохозяйственных предприятий, учреждений и организаций или приватизации земельных участков, находившихся в пользовании такого плательщика, или выделенного в натуре (на местности) владельцу земельной доли (пая) , а также таких земельных участков, полученных налогоплательщиком по наследству.

Условие пребывания такого имущества в собственности налогоплательщика более трех лет не распространяется на имущество, полученное налогоплательщиком по наследству.

Доход от отчуждения хозяйственно-бытовых сооружений, которые расположены на одном участке с жилым или садовым (дачным) домом и продаются вместе с ним для целей налогообложения, не определяется отдельно.

Абзацем первым п. 172.2 НКУ определено, что доход, полученный налогоплательщиком от продаж в течение отчетного (налогового) года второго объекта недвижимости (кроме операций по отчуждению жилой недвижимости банками в порядке обращения взыскания по договорам ипотеки, обеспечивающих кредит, предоставленный в иностранной) валюте), из указанных в п. 172.1 НКУ, или от продажи объекта недвижимости, не указанного в п. 172.1 НКУ, подлежит налогообложению по ставке 5 проц., определенной п. 167.2 НКУ.

Учитывая изложенное, доход, полученный физическим лицом – резидентом от последовательной продажи в течение года:

первой продажи земельного участка сельскохозяйственного назначения в виде доли (пая), полученной по наследству, – не облагается налогом на доходы физических лиц;

второй продажи земельного участка сельскохозяйственного назначения в виде доли (пая), полученной по наследству, – облагается налогом по ставке 5 процентов.

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