Комітет Палати представників США зробив крок до конфіскації підсанкційних російських активів: деталі

Комітет з закордонних справ Палати представників розглянув важливий законопроєкт — H.R. 4175, що стосується конфіскації активів рф на користь України.

У середу, 8 листопада, Комітет з закордонних справ Палати представників США підтримав законопроєкт, який дасть змогу президенту Джо Байдену конфіскувати підсанкційні російські активи. Про це повідомила заступник міністра юстиції України Ірина Мудра.

«Сьогодні Комітет з закордонних справ Палати представників розглянув важливий законопроєкт — H.R. 4175, що стосується конфіскації активів рф на користь України.

Його підготували разом конгресмени від обох партій: 39 республіканців та 17 демократів. Таке об’єднання є вкрай важливим у питаннях підтримки України», — зазначила Мудра.

Так, автори проєкту пропонують надати Президентові США повноваження конфіскувати російські суверенні активи, які були заморожені в Сполучених Штатах, і передати їх для допомоги у відбудові України. «Також окремо оговорено, що закон забороняє передачу коштів російським організаціям, які перебувають під санкціями, поки росія не виведе свої окупаційні війська з України та не погодиться надати компенсацію за шкоду, заподіяну неспровокованою війною», — додала заступник міністра.

Мудра зазначила, що за результатами голосування Комітет 44 голосами «за», 0 — «проти» рекомендував його до розгляду Палатою представників. Тепер проєкт Закону має пройти затвердження Комітетом з фінансових послуг Палати представників. Після цього спікер Палати представників матиме право визначити дату коли проєкт резолюції буде винесений на голосування в зал.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.