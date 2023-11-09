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Продавала неіснуючий товар: на Черкащині кондитерка-шахрайка постане перед судом

07:38, 9 листопада 2023
32-річна жителька міста Умані під приводом продажу кондитерських виробів ошукувала громадян.
Продавала неіснуючий товар: на Черкащині кондитерка-шахрайка постане перед судом
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На Черкащині до суду скеровано обвинувальний акт стосовно жінки, яка шахрайським шляхом заволоділа чужими коштами.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, 32-річна жителька міста Умані під приводом продажу кондитерських виробів ошукувала замовників.

«Загалом жінка заволоділа коштами дев’ятьох громадян, які перераховували гроші за замовлення, однак бажані товари так і не отримали», - сказано у повідомленні.

У прокуратурі додали, що у разі доведення вини правопорушниці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.

Раніше ми писали, що у Києві «накрили» масштабний call-центр шахраїв.

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