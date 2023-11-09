Продавала неіснуючий товар: на Черкащині кондитерка-шахрайка постане перед судом

32-річна жителька міста Умані під приводом продажу кондитерських виробів ошукувала громадян.

На Черкащині до суду скеровано обвинувальний акт стосовно жінки, яка шахрайським шляхом заволоділа чужими коштами.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, 32-річна жителька міста Умані під приводом продажу кондитерських виробів ошукувала замовників.

«Загалом жінка заволоділа коштами дев’ятьох громадян, які перераховували гроші за замовлення, однак бажані товари так і не отримали», - сказано у повідомленні.

У прокуратурі додали, що у разі доведення вини правопорушниці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.

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