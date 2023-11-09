Продавала неіснуючий товар: на Черкащині кондитерка-шахрайка постане перед судом

На Черкащині до суду скеровано обвинувальний акт стосовно жінки, яка шахрайським шляхом заволоділа чужими коштами.
Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, 32-річна жителька міста Умані під приводом продажу кондитерських виробів ошукувала замовників.
«Загалом жінка заволоділа коштами дев’ятьох громадян, які перераховували гроші за замовлення, однак бажані товари так і не отримали», - сказано у повідомленні.
У прокуратурі додали, що у разі доведення вини правопорушниці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.
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