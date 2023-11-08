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  1. В Україні

Вимагали $300 000 за вирішення «земельного» питання: викрито депутата Тернопільської райради та його адвоката

18:45, 8 листопада 2023
За даними слідства, депутат та його спільник-адвокат вимагали 300 тисяч доларів з українського інвестора, який хотів придбати агрокомпанію на території регіону.
Вимагали $300 000 за вирішення «земельного» питання: викрито депутата Тернопільської райради та його адвоката
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Служба безпеки та Національне антикорупційне бюро викрили депутата Тернопільської районної ради та його адвоката, які вимагали 300 тисяч доларів за вирішення «земельного» питання. Про це повідомляє СБУ.

За матеріалами слідства, депутат та його спільник-адвокат вимагали 300 тисяч доларів з українського інвестора, який хотів придбати агрокомпанію на території регіону.

«За цю суму фігуранти обіцяли покупцю не створювати штучних перешкод під час оформлення власності на земельні ділянки, які належать сільгосппідприємству», — йдеться у повідомленні.

Окрім депутата і адвоката викрито також нинішнього власника цього підприємства, який підбурював покупця до підкупу судді, депутата та його спільника, щоб землю цього підприємства остаточно вивели в приватну власність.

На підставі зібраних доказів депутату райради повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Злочинні дії його спільника – адвоката – кваліфіковано за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Крім того, підозру отримав керівник агропідприємства за ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

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