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  1. В Україні

США вирішили призначити радника з інфраструктури, який перебуватиме в Києві

18:54, 8 листопада 2023
Роберт Марінер призначений радником з транспорту в Україні.
США вирішили призначити радника з інфраструктури, який перебуватиме в Києві
Фото: president.gov.ua
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У середу, 8 листопада, до Києва з неоголошеним візитом прибув міністр транспорту США Піт Буттіджедж. Президент Володимир Зеленський провів з ним зустріч.

Як повідомляє Офіс президента, під час зустрічі ключову увагу було приділено координації спільних дій щодо відновлення інфраструктури України та розвитку транспортних можливостей для експорту українських товарів на міжнародні ринки.

Також міністр транспорту США Піт Буттіджедж повідомив про призначення радника старшого рівня, який перебуватиме в Києві, щоб надавати технічну допомогу і ділитися передовим досвідом реалізації інфраструктурних проєктів.

«Відтоді як росія розпочала повномасштабне вторгнення, я підтримував тісний контакт зі своїм українським колегою щодо впливу на глобальні ланцюжки постачань, особливо на портову та залізничну інфраструктуру. Сьогодні я в Києві, щоб виконати важливе прохання розмістити тут радника з інфраструктури», - написав міністр у X (колишньому Twitter).

Буттіджедж зазначив, що радник перебуватиме в Києві для надання технічної допомоги в реалізації проєктів у межах зусиль із відновлення країни.

«Це один із багатьох способів, якими США продовжують підтримувати народ України в довгостроковій перспективі та забезпечувати його зв'язок зі світом», - розповів міністр.

Як повідомляється на сайті Міністерства транспорту США, Роберт Марінер, який виконував інженерні роботи для ВПС і ВМС США і має багаторічний досвід роботи в транспортних проєктах, буде радником з транспорту в Україні. Марінер раніше працював радником консультанта з транспорту посольства США в Кабулі, Афганістан. Міністерство транспорту США в координації з Держдепартаментом координувало аналогічні консультативні функції в посольствах США в Іраку та Афганістані.

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