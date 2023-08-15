Новые планы ВККС – конкурсы для кандидатов и действующих судей, возобновление квалификационного оценивания и судьба резерва на должности судей

В Высшей квалификационной комиссии судей рассказали, чего ожидать от Комиссии до конца 2023 года и призвали кандидатов на должности судей принять участие в ближайшем конкурсе.

Источник фото: ВККС

Высшая квалификационная комиссия судей постепенно возобновляет старые кадровые процедуры, фактически остановившиеся в 2019 году и начинает новые. До конца 2023 года ВККС планирует объявить ряд конкурсов на должности судей – прежде всего, конкурс на должности судей апелляционных судов и конкурс на должности судей нового Киевского городского окружного административного суда (КМОАС). Также уже в ближайшее время планируется проведение конкурса на должности судей местных судей для кандидатов из числа участников отбора на должности судей 2017 года. О том, чем в ближайшие месяцы будет заниматься ВККС, как в июле проходила проверка практических заданий кандидатов на должности судей, и чего уже скоро ожидать как действующим судьям, так и кандидатам на должности судей, «Судебно-юридической газете» рассказал член ВККС Виталий Гацелюк.

Кандидати на посади суддів та проблеми практичних завдань

Після того, як 26 липня новий склад ВККС затвердив персоналізовані результати кваліфікаційного іспиту 368 учасників добору на посади суддів 2017 року з числа адвокатів, прокурорів, науковців, можна було почути думку, що в середньому підсумкові бали за іспит зазначеної групи дещо вище, ніж у кандидатів з числа помічників суддів, які склали свій іспит ще у 2018 році. Відповідно, з’явились чутки про дещо поблажливе ставлення Комісії до кандидатів з «групи 368». Наскільки така думка відповідає дійсності?

Особисто я підстав для такого висновку не бачу, але, звісно, будь-яка думка має право на існування.

Думаю, що досить непогані результати кандидатів другої частини добору можна пояснити наступники чинниками. По-перше, кандидати на посади суддів з числа адвокатів, прокурорів тощо перед складанням кваліфікаційного іспиту у 2019 році дев’ять місяців проходили спеціалізоване навчання, що є серйозним фактором для досягнення якісного результату. По-друге, практичні завдання, які пропонувалися для вирішення кандидатам, у значній мірі були стандартизовані, а сам кваліфікаційний іспит друга частина добору 2017 року виконувала вже на комп’ютерах. Відтак, кандидат на посаду судді, який сумлінно проходив навчання, добре розумів, як йому вирішувати практичне завдання.

Мабуть, не буде великим секретом, якщо я повідомлю про те, що та фабула практичного завдання, наприклад, кримінальної спеціалізації, яка перевірялася колегією, до складу якої я входив, чітко передбачала постановлення суддею обвинувального вироку. Головне було обґрунтувати і визначити межі заходів кримінально-правового впливу (в тому числі звільнення від покарання, якщо кандидат вбачав для цього підстави) та надати належну оцінку доказам.

Тобто, ніякої великої різниці у балах двох груп добору 2017 року немає?

Особисто я ніякої аномальної різниці не бачу. Практичні завдання кандидатів з другої частини добору члени ВККС перевіряли ретельно, користуючись відповідним Положенням про складення кваліфікаційного іспиту та методику оцінювання кандидата на посаду судді, яке було розроблене та затверджене минулим складом Комісії ще у 2018 році.

Після об’єднання двох груп учасників добору 2017 року в єдиний рейтинг, виявилося так, що у підсумку рейтинг сильно змінився саме через різницю у балах між кандидатами, що склали кваліфікаційні іспити у 2018 та 2019 роках.

Це природній процес. Кандидати, які отримали у 2018 році високі бали, у 2019 році взяли участь у конкурсі на посади суддів та, здебільшого, у 2020 році стали суддями.

Тепер кандидати – учасники добору з числа помічників суддів, які залишились у резерві, (ймовірно через те, що їм у 2019 році не вистачило балів для призначення на посади суддів в суди, в яких би їм хотілося б здійснювати правосуддя), будуть конкурувати з кандидатами з числа адвокатів, прокурорів, науковців тощо.

До того ж, якщо уважно подивитися на рейтинги, то в рейтингу кандидатів на посаду судді місцевого загального суду, перші сім місць обіймають як раз кандидати із числа помічників. Вони ж суттєво перемагають і в першій двадцятці (з 36 осіб лише 7 – ті, що складали іспит в 2019 році).

В цілому, які проблеми, на Вашу думку, проявились під час кваліфікаційних іспитів добору 2017 року?

Зараз в Комісії відбувається серйозна дискусія на тему, що робити з підходами до формування практичних завдань для кваліфікаційного іспиту. Власне, це стосується не тільки майбутніх процедур добору на посади суддів місцевих судів, але й інших конкурсів, зокрема, на посади суддів апеляційних судів.

Справа в тому, що так звані «модельні судові рішення», що використовуються й зараз, структурно добре зрозумілі для більш-менш якісно підготовлених кандидатів. Модельні рішення не потребують від кандидата якихось власних ідей, такі завдання є багато в чому передбачуваними. Фактично вони «натякають» на правильну відповідь, а кандидат повинен лише надати власну оцінку доказам, наприклад, якщо мова йде про кримінальну спеціалізацію.

Комісії хотілося б бачити саме думки кандидата, його логічні міркування, а також аналіз правової проблеми, яку кандидат намагається розв’язати. Зараз, наприклад, серед 10-12 сторінок друкованого тексту вироку, власних думок кандидата не так вже і багато. Він (вона), можна сказати, навіть в чомусь обмежений стандартизованою структурою судового рішення. Навички логічного письмового викладення власної правової позиції, на мою думку, – це дуже важливий елемент набору компетенцій судді.

І як Комісія планує вирішити проблему практичних завдань?

Є ідея запровадити свого роду комбіновані «складні тести», під час вирішення яких кандидат повинен не тільки зазначити правильні відповіді, а й вирішувати ситуативні завдання. До того ж, така форма практичних завдань дозволить значно пришвидшити процедуру їх перевірки.

Як відомо, декілька десятків робіт кандидатів все ж були перевірені попереднім складом Комісії у 2019 році. Чи не було бажання у членів ВККС подивитися, які їх попередники виставили бали?

Ні. Ми навіть не дивились на ці попередні результати. В цьому не було жодного сенсу. Загалом, в цьому, як і в інших питаннях, на мою думку, варто виходити з презумпції чинності рішень Комісії, ухвалених раніше. Наприклад, відштовхуватися від того, що під час кваліфікаційного оцінювання Комісією були належно досліджені всі відомі на той момент факти. Але це спростовувана презумпція. За умови доведення (із ґрунтовним мотивуванням) того, що певний факт не був предметом дослідження під час кваліфікаційного оцінювання, він може бути розглянутий в межах іншої процедури, зокрема, перевірки повідомлень про недостовірність тверджень у декларації доброчесності судді.

Подальші плани ВККС – ще один добір на посади суддів, конкурс в апеляцію, формування КМОАС

Від нового складу ВККС досить високі очікування. Неодноразово доводилося чути, що тепер новий склад Комісії має вирішити геть не усі кадрові проблеми судової влади.

Простий підрахунок завдань Комісії доводить, що ВККС потрібно як закінчити низку вже раніше розпочатих процедур, зокрема, завершити кваліфікаційне оцінювання суддів, так і оголосити і довести до логічного завершення нові процедури. Перш за все, мова йде про конкурс на посади суддів апеляційних судів. При цьому не слід забувати, що буде необхідно відібрати суддів для нового Київського міського окружного адміністративного суду та адміністративного суду, який буде розглядати позови до центральних органів влади (про який зараз ідуть періодичні дискусії). До того ж, нещодавно про необхідність збільшення кількості суддів повідомив Вищий антикорупційний суд. Це все складні процедури, які потребуватимуть багато часу.

Комісія, безумовно, зробить все, що в її силах, однак виключати, що з часом ВККС буде перевантажена кадровими процедурами і не зможе виконати всі очікувані від неї завдання, все ж не варто. Тому вже сьогодні слід критично оцінити наявний час до червня 2027 року та раціонально розподілити часові та людські ресурси для уникнення ситуації, коли певні процеси будуть розпочаті і не завершені.

Источник фото: ВККС

Які процедури ВККС зможе розпочати ще в цьому році?

Ми аналізуємо варіанти. Проведення конкурсу на посади суддів місцевих загальних, адміністративних, господарських судів для учасників добору 2017 року плануємо якомога раніше, скажімо, на вересень-жовтень. Не виключено, що цей конкурс буде проведено виключно для кандидатів на посади суддів. Зараз Комісія очікує від Вищої ради правосуддя погодження граничної чисельності суддів, оскільки ВККС має розуміти, на скільки вакансій та в які саме суди проводити конкурс.

У вересні-жовтні Комісія планує відновити процедуру кваліфікаційного оцінювання суддів для майже 2 тис. суддів, які не завершили його у 2018-2019 роках. В зазначеній процедурі для нас буде важливою співпраця з новим складом Громадської ради доброчесності, яка 14 серпня була нарешті сформована. Зокрема, новому складу ГРД буде потрібно визначитись, чи підтримує він ті негативні висновки щодо суддів, які були складені Радою доброчесності у 2018-2019 роках, але не були розглянуті минулим складом ВККС.

Вже десь у листопаді-грудні слід очікувати на оголошення нового конкурсу на посади суддів апеляційних судів, з одночасним припиненням старого конкурсу, який так і не відбувся у 2019 році. Сам конкурс в апеляції відбудеться протягом 2024 року. Це оптимістичний сценарій.

У наступному році ВККС також планує провести новий добір на посади суддів першої інстанції. Можливо цей добір вже буде проходити по спрощеній процедурі, якщо порівнювати з попереднім добором.

Також, наприкінці цього року ймовірно буде оголошений конкурс на посади 51 судді Київського міського окружного адміністративного суду (КМОАС). Відбудеться цей конкурс, скоріше за все, у 2024 році.

Що буде з резервом на посади суддів місцевих судів

А що буде з кандидатами на посади суддів, що залишаться в резерві після запланованого вже в цьому році конкурсу на посади суддів місцевих судів?

ВККС 1 серпня визначила, що строк перебування в резерві, з огляду на спеціалізацію кандидатів, розрахований до 2025-2026 років. Втім, слід враховувати, що зараз обговорюється питання дострокового припинення перебування кандидатів в резерві, а також про оголошення у наступному році повністю нового добору за значно зміненою процедурою. Ми не можемо змусити кандидатів з добору 2017 року брати участь у найближчому конкурсі, це їх особиста справа. Але їм потрібно враховувати, що якщо процедура добору на посади суддів все ж буде змінена законодавцем, то проведення нового конкурсу для «старих» і майбутніх «молодих» кандидатів, буде в принципі виключена. Чому? Тому що вони проходили відбір за різними процедурами, і на час майбутнього конкурсу будуть знаходитися у нерівних умовах. І тоді знову виникне ситуація 2019 року, коли в судовому порядку вирішувалося питання, чи проводити для кандидатів на посади суддів окремий конкурс, чи повинен бути єдиний конкурс для діючих суддів та кандидатів на посади суддів. У 2020 році, враховуючи, що процедури та порядок проходження кваліфікаційного іспиту були відмінними, Велика Палата Верховного Суду постановила, що для кандидатів на посади суддів може бути окремий від діючих суддів конкурс, хоча пріоритетною опцією законодавець визначив саме єдиний конкурс (стаття 79 Закону "Про судоустрій і статус суддів”). Схожа за логікою ситуація може виникнути і у випадку з добором на посади суддів різних років.

Тобто, Ви радите кандидатам на посади суддів місцевих судів з обох частин добору 2017 року, обов’язково брати участь у найближчому конкурсі на посади суддів?

Саме так. Найближчий конкурс буде проходити за тією ж самою процедурою, що і конкурс для кандидатів на посади суддів з числа помічників суддів у 2019 році. Але зміни у законодавство щодо спрощення процедури добору зараз активно обговорюються. І не виключено, що вже у наступному році правила добору будуть змінені. Відтак, поки є реальний шанс стати суддею, його, на мою думку, слід використати.

Все ж таки, між двома групами добору на посади суддів 2017 року є певні відмінності. Наприклад, кандидати з числа помічників писали практичні завдання від руки, тоді як кандидати з числа адвокатів, прокурорів складали практичні на комп’ютері. До того ж, джерела, дозволені для використання під час практичного іспиту, в обох групах дещо відрізнялися.

Питання спільного або окремого конкурсу для обох груп добору, члени ВККС прямо зараз активно обговорюють. Сподіваюсь, що це питання буде вирішено до кінця серпня.

Конкурс на переведення для діючих суддів

Чи можуть діючі судді розраховувати на окремий конкурс, щоб перевестись у суди, які, наприклад, знаходяться ближче до їх домівок та сімей?

Це складне питання, яке, враховуючи сучасні умови та зміст поточного правового регулювання, не має однозначної відповіді. Ми чуємо і розуміємо запит діючих суддів. Втім, зараз головне завдання ВККС – це заповнити вакансії в судах першої та апеляційної інстанції, цього вимагають інтереси системи судоустрою та мета забезпечення доступу до правосуддя. Також, не слід забувати, що якщо окремий конкурс для суддів і буде (а станом на зараз аналіз закону дозволяє мені зробити висновок, що це теоретично можливо виключно за відсутності резерву кандидатів на посаду судді), то він буде враховувати бали, які судді вже отримали під час іспиту у ході процедури кваліфікаційного оцінювання (а таких результатів, нагадаю, не має достатньо велика кількість суддів з причин, які від них не завжди залежали). Відтак, також може виникнути питання, чи отримають у такому разі судді, які планують змінити суд, бажаний результат, з огляду на ті результати іспиту, які вони мають.

Загалом, на мою думку, варто докласти максимум зусиль для завершення всіх недоведених до кінця та ad hoc процедур (таких, як оцінювання на відповідність займаній посаді відповідно до Перехідних положень Конституції України) і перейти до планової роботи із формування професійного та доброчесного суддівського корпусу за чіткими, прозорими, зрозумілими всім учасникам процесу процедурами.

Источник фото: ВККС

Автор: Вячеслав Хрипун

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