Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Депутаты решили побороть шрифт «Ижица» в работе Верховной Рады

Народные депутаты решили поставить себе задачу запретить использование шрифта «Ижица» в работе Верховной Рады.

Помощникам судей и инспекторам ВСП и ВККС предлагают предоставить специальную квоту для занятия должностей судей

Кандидатов на должности судей, имеющих опыт работы помощниками судей и инспекторами ВСП и ВККС, считают профессионально подготовленными.

В Большой Палате ВС рассказали, как обеспечить единство судебной практики Верховного Суда

На рассмотрение Большой Палаты нужно передавать меньше дел.

Кабмин внес изменения в порядки регистрации авто и выдачи водительских удостоверений

Проверка сведений о лице-владельце и транспортном средстве может производиться автоматически.

Новые прокуроры общин – как их будут назначать, и для чего они нужны

В прокуратурах всех уровней появится новое подразделение с новыми должностями.

  1. В Украине

Отель «Экспресс» в Киеве вернется в государственную собственность

21:18, 14 августа 2023
Мининфраструктуры уже обратилось в правоохранительные органы для обеспечения законных прав государства на имущество.
Отель «Экспресс» в Киеве вернется в государственную собственность

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры возвращает гостиницу «Экспресс» в Киеве в государственную собственность. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отель «Экспресс» с 2001 года находился в аренде у частной компании. Мининфраструктуры, как орган управления, на протяжении последних лет неоднократно обращалось в уполномоченные органы контроля о необходимости возвращения из аренды гостиницы из-за нарушения условий договора, а также убытков для государства из-за заниженной стоимости. Согласно договору, стоимость квадратного метра помещения в месяц составляла в среднем 12 гривен. В то время как по оценкам экспертов международных агентств недвижимости, стоимость подобных объектов в центре столицы составляет по меньшей мере 800 гривен за квадратный метр.

После окончания срока аренды 31 июля 2023 года приказами Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры и Регионального отделения Фонда государственного имущества по Киеву целостный имущественный комплекс гостиница "Экспресс" возвращена из аренды государственная собственность.

Несмотря на законные действия и основания, бывший арендатор не допускает представителей государства на объект, препятствует работе аудиторов и пытается осуществить рейдерский захват гостиницы Экспресс. Подобные случаи, к сожалению. не единичны и имеют очень длинные исторические корни.

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры уже обратилось в правоохранительные органы для обеспечения законных прав государства на имущество.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.
Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео