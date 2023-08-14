Отель «Экспресс» в Киеве вернется в государственную собственность

Мининфраструктуры уже обратилось в правоохранительные органы для обеспечения законных прав государства на имущество.

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры возвращает гостиницу «Экспресс» в Киеве в государственную собственность. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отель «Экспресс» с 2001 года находился в аренде у частной компании. Мининфраструктуры, как орган управления, на протяжении последних лет неоднократно обращалось в уполномоченные органы контроля о необходимости возвращения из аренды гостиницы из-за нарушения условий договора, а также убытков для государства из-за заниженной стоимости. Согласно договору, стоимость квадратного метра помещения в месяц составляла в среднем 12 гривен. В то время как по оценкам экспертов международных агентств недвижимости, стоимость подобных объектов в центре столицы составляет по меньшей мере 800 гривен за квадратный метр.

После окончания срока аренды 31 июля 2023 года приказами Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры и Регионального отделения Фонда государственного имущества по Киеву целостный имущественный комплекс гостиница "Экспресс" возвращена из аренды государственная собственность.

Несмотря на законные действия и основания, бывший арендатор не допускает представителей государства на объект, препятствует работе аудиторов и пытается осуществить рейдерский захват гостиницы Экспресс. Подобные случаи, к сожалению. не единичны и имеют очень длинные исторические корни.

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры уже обратилось в правоохранительные органы для обеспечения законных прав государства на имущество.

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