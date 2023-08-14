Украина и еще 35 государств будут бойкотировать Олимпиаду-24, если на ней будут представлены рф и Беларусь, — Шмыгаль

Премьер ожидает, что МОК отстранит страну-агрессора от Олимпийских игр-2024.

Государства, запятнавшие себя кровью украинцев, не могут участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«За время полномасштабной войны россия убила 340 украинских спортсменов и тренеров, разрушила или повредила 343 спортивных объекта, ежедневно атакует мирные города и села ракетами и дронами.

Украина настроена решительно. Сложилась мощная международная коалиция за честный спорт, включающая 35 государств.

Вместе мы готовы бойкотировать Олимпийские Игры в Париже, если Россия и Белоруссия будут допущены к участию в соревнованиях.

Ожидаем, что МОК примет правильное решение и решительно отстранит агрессора от Олимпиады», – отметил премьер.

Однако глава Олимпийского комитета Украины, министр спорта Вадим Гутцайт заявил, что Украина примет участие в Олимпиаде-2024 даже с «нейтральными» спортсменами из рф и Белоруссии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.