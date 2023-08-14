Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Депутаты решили побороть шрифт «Ижица» в работе Верховной Рады

Народные депутаты решили поставить себе задачу запретить использование шрифта «Ижица» в работе Верховной Рады.

Помощникам судей и инспекторам ВСП и ВККС предлагают предоставить специальную квоту для занятия должностей судей

Кандидатов на должности судей, имеющих опыт работы помощниками судей и инспекторами ВСП и ВККС, считают профессионально подготовленными.

В Большой Палате ВС рассказали, как обеспечить единство судебной практики Верховного Суда

На рассмотрение Большой Палаты нужно передавать меньше дел.

Кабмин внес изменения в порядки регистрации авто и выдачи водительских удостоверений

Проверка сведений о лице-владельце и транспортном средстве может производиться автоматически.

Новые прокуроры общин – как их будут назначать, и для чего они нужны

В прокуратурах всех уровней появится новое подразделение с новыми должностями.

  1. В Украине

Украина и еще 35 государств будут бойкотировать Олимпиаду-24, если на ней будут представлены рф и Беларусь, — Шмыгаль

20:22, 14 августа 2023
Премьер ожидает, что МОК отстранит страну-агрессора от Олимпийских игр-2024.
Украина и еще 35 государств будут бойкотировать Олимпиаду-24, если на ней будут представлены рф и Беларусь, — Шмыгаль

Государства, запятнавшие себя кровью украинцев, не могут участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«За время полномасштабной войны россия убила 340 украинских спортсменов и тренеров, разрушила или повредила 343 спортивных объекта, ежедневно атакует мирные города и села ракетами и дронами.

Украина настроена решительно. Сложилась мощная международная коалиция за честный спорт, включающая 35 государств.

Вместе мы готовы бойкотировать Олимпийские Игры в Париже, если Россия и Белоруссия будут допущены к участию в соревнованиях.

Ожидаем, что МОК примет правильное решение и решительно отстранит агрессора от Олимпиады», – отметил премьер.

Однако глава Олимпийского комитета Украины, министр спорта Вадим Гутцайт заявил, что Украина примет участие в Олимпиаде-2024 даже с «нейтральными» спортсменами из рф и Белоруссии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.
Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео