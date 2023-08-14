США объявили новый пакет военной помощи Украине: что в него войдет

В пакет войдут боеприпасы для систем противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды, противотанковые средства и средства разминирования.

Соединенные Штаты Америки выделяют Украине новый пакет военной помощи в 200 миллионов долларов. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает CNN.

«Сегодня (14 августа – ред.) мы объявляем об очередном пакете помощи в сфере безопасности, призванном помочь Украине в защите своей территории и своего народа», – заявил он.

«россия начала эту войну и может завершить ее в любой момент, выведя свои войска из Украины и прекратив свои жестокие нападения. Пока она этого не сделает, Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры будут едины с Украиной, и так долго, как это потребуется», – подчеркнул Блинкен.

В пакет военной помощи войдут:

- дополнительные ракеты для ЗРК Patriot;

- дополнительные ракеты к HIMARS;

- оборудование и системы для разминирования;

- 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

- 120-мм танковые боеприпасы;

- ПТРК TOW, Javelin и другие;

- 37 машин для буксировки и перевозки оборудования;

- 58 водовозок;

- более 12 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранатам;

- боеприпасы для разминирования помех;

- запчасти, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.