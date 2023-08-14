США объявили новый пакет военной помощи Украине: что в него войдет

Соединенные Штаты Америки выделяют Украине новый пакет военной помощи в 200 миллионов долларов. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает CNN.
«Сегодня (14 августа – ред.) мы объявляем об очередном пакете помощи в сфере безопасности, призванном помочь Украине в защите своей территории и своего народа», – заявил он.
«россия начала эту войну и может завершить ее в любой момент, выведя свои войска из Украины и прекратив свои жестокие нападения. Пока она этого не сделает, Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры будут едины с Украиной, и так долго, как это потребуется», – подчеркнул Блинкен.
В пакет военной помощи войдут:
- дополнительные ракеты для ЗРК Patriot;
- дополнительные ракеты к HIMARS;
- оборудование и системы для разминирования;
- 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
- 120-мм танковые боеприпасы;
- ПТРК TOW, Javelin и другие;
- 37 машин для буксировки и перевозки оборудования;
- 58 водовозок;
- более 12 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранатам;
- боеприпасы для разминирования помех;
- запчасти, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.
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