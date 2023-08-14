Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Депутаты решили побороть шрифт «Ижица» в работе Верховной Рады

Народные депутаты решили поставить себе задачу запретить использование шрифта «Ижица» в работе Верховной Рады.

Помощникам судей и инспекторам ВСП и ВККС предлагают предоставить специальную квоту для занятия должностей судей

Кандидатов на должности судей, имеющих опыт работы помощниками судей и инспекторами ВСП и ВККС, считают профессионально подготовленными.

В Большой Палате ВС рассказали, как обеспечить единство судебной практики Верховного Суда

На рассмотрение Большой Палаты нужно передавать меньше дел.

Кабмин внес изменения в порядки регистрации авто и выдачи водительских удостоверений

Проверка сведений о лице-владельце и транспортном средстве может производиться автоматически.

Новые прокуроры общин – как их будут назначать, и для чего они нужны

В прокуратурах всех уровней появится новое подразделение с новыми должностями.

  1. В мире

США объявили новый пакет военной помощи Украине: что в него войдет

20:07, 14 августа 2023
В пакет войдут боеприпасы для систем противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды, противотанковые средства и средства разминирования.
США объявили новый пакет военной помощи Украине: что в него войдет

Соединенные Штаты Америки выделяют Украине новый пакет военной помощи в 200 миллионов долларов. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает CNN.

«Сегодня (14 августа – ред.) мы объявляем об очередном пакете помощи в сфере безопасности, призванном помочь Украине в защите своей территории и своего народа», – заявил он.

«россия начала эту войну и может завершить ее в любой момент, выведя свои войска из Украины и прекратив свои жестокие нападения. Пока она этого не сделает, Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры будут едины с Украиной, и так долго, как это потребуется», – подчеркнул Блинкен.

В пакет военной помощи войдут:

- дополнительные ракеты для ЗРК Patriot;

- дополнительные ракеты к HIMARS;

- оборудование и системы для разминирования;

- 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

- 120-мм танковые боеприпасы;

- ПТРК TOW, Javelin и другие;

- 37 машин для буксировки и перевозки оборудования;

- 58 водовозок;

- более 12 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранатам;

- боеприпасы для разминирования помех;

- запчасти, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.
Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео