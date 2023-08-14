США оголосили новий пакет військової допомоги Україні: що до нього увійде

До пакета увійдуть боєприпаси для систем протиповітряної оборони, артилерійські снаряди, протитанкові засоби та засоби розмінування.

Сполучені Штати Америки виділяють Україні новий пакет військової допомоги на 200 мільйонів доларів. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, передає CNN.

«Сьогодні (14 серпня – ред.) ми оголошуємо про черговий пакет допомоги у сфері безпеки, покликаний допомогти Україні в захисті своєї території і свого народу», – заявив він.

«росія почала цю війну і може завершити її в будь-який момент, вивівши свої війська з України і припинивши свої жорстокі напади. Поки вона цього не зробить, Сполучені Штати, наші союзники і партнери будуть єдині з Україною, і так довго, як це буде потрібно», – підкреслив Блінкен.

До пакета вйськової допомоги увійдуть:

- додаткові ракети для ЗРК Patriot;

- додаткові ракети до HIMARS;

- обладнання та системи для розмінування;

- 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;

- 120-мм танкові боєприпаси;

- ПТРК TOW, Javelin та інші;

- 37 машин для буксирування та перевезення обладнання;

- 58 водовізок;

- понад 12 мільйонів набоїв до стрілецької зброї та гранат;

- боєприпаси для розмінування перешкод;

- запчастини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.

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