США оголосили новий пакет військової допомоги Україні: що до нього увійде

Сполучені Штати Америки виділяють Україні новий пакет військової допомоги на 200 мільйонів доларів. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, передає CNN.
«Сьогодні (14 серпня – ред.) ми оголошуємо про черговий пакет допомоги у сфері безпеки, покликаний допомогти Україні в захисті своєї території і свого народу», – заявив він.
«росія почала цю війну і може завершити її в будь-який момент, вивівши свої війська з України і припинивши свої жорстокі напади. Поки вона цього не зробить, Сполучені Штати, наші союзники і партнери будуть єдині з Україною, і так довго, як це буде потрібно», – підкреслив Блінкен.
До пакета вйськової допомоги увійдуть:
- додаткові ракети для ЗРК Patriot;
- додаткові ракети до HIMARS;
- обладнання та системи для розмінування;
- 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;
- 120-мм танкові боєприпаси;
- ПТРК TOW, Javelin та інші;
- 37 машин для буксирування та перевезення обладнання;
- 58 водовізок;
- понад 12 мільйонів набоїв до стрілецької зброї та гранат;
- боєприпаси для розмінування перешкод;
- запчастини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.
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