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  1. У світі

США оголосили новий пакет військової допомоги Україні: що до нього увійде

20:07, 14 серпня 2023
До пакета увійдуть боєприпаси для систем протиповітряної оборони, артилерійські снаряди, протитанкові засоби та засоби розмінування.
США оголосили новий пакет військової допомоги Україні: що до нього увійде

Сполучені Штати Америки виділяють Україні новий пакет військової допомоги на 200 мільйонів доларів. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, передає CNN.

«Сьогодні (14 серпня – ред.) ми оголошуємо про черговий пакет допомоги у сфері безпеки, покликаний допомогти Україні в захисті своєї території і свого народу», – заявив він.

«росія почала цю війну і може завершити її в будь-який момент, вивівши свої війська з України і припинивши свої жорстокі напади. Поки вона цього не зробить, Сполучені Штати, наші союзники і партнери будуть єдині з Україною, і так довго, як це буде потрібно», – підкреслив Блінкен.

До пакета вйськової допомоги увійдуть:

- додаткові ракети для ЗРК Patriot;

- додаткові ракети до HIMARS;

- обладнання та системи для розмінування;

- 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;

- 120-мм танкові боєприпаси;

- ПТРК TOW, Javelin та інші;

- 37 машин для буксирування та перевезення обладнання;

- 58 водовізок;

- понад 12 мільйонів набоїв до стрілецької зброї та гранат;

- боєприпаси для розмінування перешкод;

- запчастини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.

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