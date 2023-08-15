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  1. В Україні

Чи буде доходом для фізособи-«загальника» сума списаної кредиторської заборгованості

07:23, 15 серпня 2023
Якщо кредитором списується заборгованість ФОПа на загальній системі оподаткування, то сума списаної заборгованості включається до складу загального оподатковуваного доходу ФОПа та оподатковується на загальних підставах.
Чи буде доходом для фізособи-«загальника» сума списаної кредиторської заборгованості

Державна податкова служба у Житомирській області роз’яснила, чи буде доходом для фізособи-«загальника» сума списаної кредиторської заборгованості.

Відповідно до п. 177.2 ПКУ об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) i документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи – підприємця.

До складу загального оподатковуваного доходу зараховується виручка, що надійшла фізичній особі – підприємцю як у грошовій, так і в натуральній формі, а саме:

  • виручка у вигляді безготівкових грошових коштів, що надійшли на банківський рахунок чи в готівковій формі безпосередньо підприємцю чи його працівникам на місці здійснення розрахунків (у т.ч. відсотки банку);
  • виручка в натуральній (негрошовій формі);
  • суми штрафів і пені, отримані від інших суб’єктів підприємництва за договорами цивільно-правового характеру за порушення умов договорів та інші доходи, які пов’язані зі здійсненням підприємницької діяльності.

Кредиторська заборгованість – це заборгованість платника податку перед іншими суб’єктами господарювання за отримані товари (роботи, послуги).

Враховуючи вищевикладене, якщо кредитором списується заборгованість фізичній особі – підприємцю на загальній системі оподаткування, то сума списаної заборгованості включається до складу загального оподатковуваного доходу фізичної особи – підприємця та оподатковується на загальних підставах.

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