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Верховний суд Ізраїлю скасував рішення окружного суду, прийняте «з міркувань справедливості» і зазначив, що це робота Кнесета

19:35, 14 серпня 2023
Верховний суд наголосив, що Закон про матеріальні взаємини не поширюється на цивільні шлюби, і що зміна цієї ситуації – робота Кнесета.
Верховний суд Ізраїлю скасував рішення окружного суду, прийняте «з міркувань справедливості» і зазначив, що це робота Кнесета

Верховний суд Ізраїлю, який розглядав апеляцію у справі про розподіл майна цивільного подружжя, скасував рішення окружного суду, винесене з мотивуванням «з міркувань справедливості». Про це повідомляє «Глобс».

У рамках апеляції розглядалася суперечка про поділ майна цивільного подружжя, яке розлучилося після 15 років спільного життя, в ході якого було народжено двох дітей. Сім'я жила у квартирі, отриманій жінкою від кібуца (сільськогосподарське поселення) незадовго до початку спільного життя, та зареєстрованою на її ім'я.

Після рішення розлучитися пара звернулася до суду з сімейних питань, який ухвалив рішення, що все майно подружжя, включаючи квартиру, має бути поділено порівну відповідно до правила спільного використання.

Це правило передбачає розділ порівну будь-якого майна подружжя, якщо не було чітко обумовлено належність майна однієї зі сторін. До 1973 року правило поширювалося на будь-який шлюб в Ізраїлі, чи то офіційно зареєстрований чи цивільний. У 1973 році Кнесет прийняв Закон про матеріальні взаємини у шлюбі, до якого було включено доктрину балансування ресурсів, яка передбачає можливість нерівного розподілу майна після розлучення. Однак цей закон стосувався лише офіційного шлюбу.

Окружний суд, до якого звернулася жінка, двома голосами проти одного ухвалив, що, виходячи з міркувань справедливості, слід застосувати до цивільного шлюбу доктрину балансування ресурсів і присудив їй більшу частину вартості квартири.

Верховний суд, у складі суддів Давида Мінця, Яель Вільнер та Іцхака Аміта, ухвалив, що рішення окружного суду було неправомірним, наголосивши, що Закон про матеріальні взаємини не поширюється на цивільні шлюби, і що зміна цієї ситуації – робота Кнесета.

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