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  1. В Украине

Будет ли доходом для физлица на общей системе налогообложения сумма списанной кредиторской задолженности

07:23, 15 августа 2023
Если кредитором списывается задолженность ФЛП на общей системе налогообложения, то сумма списанной задолженности включается в состав общего налогооблагаемого дохода ФЛП и облагается налогом на общих основаниях.
Будет ли доходом для физлица на общей системе налогообложения сумма списанной кредиторской задолженности

Государственная налоговая служба в Житомирской области разъяснила, будет ли доходом для физлица на общей системе налогообложения сумма списанной кредиторской задолженности.

Согласно п. 177.2 НКУ объектом налогообложения является чистый налогооблагаемый доход, то есть разница между общим налогооблагаемым доходом (выручка в денежной и неденежной форме) и документально подтвержденными расходами, связанными с хозяйственной деятельностью такого физического лица – предпринимателя.

В состав общего налогооблагаемого дохода входит выручка, поступившая физическому лицу – предпринимателю как в денежной, так и в натуральной форме, а именно:

выручка в виде безналичных денежных средств, поступивших на банковский счет или в наличной форме непосредственно предпринимателю или их работникам на месте осуществления расчетов (в т.ч. проценты банка);

выручка в натуральной (неденежной форме);

суммы штрафов и пеней, полученные от других субъектов предпринимательства по договорам гражданско-правового характера за нарушение условий договоров и другие доходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности.

Кредиторская задолженность – это задолженность плательщика налога перед другими субъектами за полученные товары (работы, услуги).

Учитывая вышеизложенное, если кредитором списывается задолженность физлицу – предпринимателю на общей системе налогообложения, то сумма списанной задолженности включается в состав общего налогооблагаемого дохода физического лица – предпринимателя и облагается налогом на общих основаниях.

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