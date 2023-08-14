Україна та ще 35 держав бойкотуватимуть Олімпіаду-24, якщо на ній будуть представлені рф та Білорусь, — Шмигаль

Прем'єр очікує, що МОК відсторонить країну-агресора від Олімпійських ігор-2024.

Держави, які заплямували себе кров’ю українців, не можуть брати участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«За час повномасштабної війни росія вбила 340 українських спортсменів і тренерів, зруйнувала або пошкодила 343 спортивні об’єкти, щодня атакує мирні міста і села ракетами та дронами.

Україна налаштована рішуче. Сформована потужна міжнародна коаліція за чесний спорт, куди входять 35 держав.

Разом ми готові бойкотувати Олімпійські Ігри в Парижі, якщо рф та білорусь будуть допущені до участі у змаганнях.

Очікуємо, що МОК прийме правильне рішення та рішуче відсторонить агресора від Олімпіади», — зазначив прем’єр.

Однак голова Олімпійського комітету України, міністр спорту Вадим Гутцайт заявив, що Україна візьме участь в Олімпіаді-2024 навіть з «нейтральними» спортсменами з рф та Білорусі.

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