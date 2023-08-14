Готель «Експрес» у Києві повернеться у державну власність

Мінінфраструктури вже звернулося до правоохоронних органів для забезпечення законних прав держави на майно.

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури повертає готель «Експрес» у Києві у державну власність. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Готель «Експрес» з 2001 року знаходився в оренді у приватної компанії. Мінінфраструктури, як орган управління, впродовж останніх років неодноразово зверталось до уповноважених органів контролю щодо необхідності повернення з оренди готелю через порушення умов договору, а також збитків для держави через занижену вартість. Згідно з договором вартість квадратного метра приміщення у місяць складала у середньому 12 гривень. Тоді як за оцінками експертів міжнародних агенцій нерухомості, вартість подібних обʼєктів у центрі столиці складає щонайменше 800 гривень за метр квадратний.

Після закінчення терміну оренди 31 липня 2023 року наказами Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури та Регіонального відділення Фонду державного майна по м.Києву цілісний майновий комплекс готель “Експрес” повернуто із оренди державну власність.

Попри законні дії та підстави, колишній орендар не допускає представників держави на обʼєкт, перешкоджає роботі аудиторів та намагається здійснити рейдерське захоплення готелю “Експрес”. Подібні випадки, на жаль. не поодинокі і мають дуже довгі історичні корені.

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури вже звернулося до правоохоронних органів для забезпечення законних прав держави на майно.

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