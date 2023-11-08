Зеленский выразил надежду, что любой избранный президент США поможет Украине

Глава государства добавил, что выбор президента США – это решение сугубо американского народа.

Коллаж: sud.ua

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что любой избранный президент Соединенных Штатов Америки будет помогать Украине. Об этом он заявил, выступая в среду из-за видеосвязи на конференции Reuters Next.

«Это решение американского народа, кто станет американским президентом. Если американское общество поддерживает Украину, если мы разделяем равные ценности, мы поймем все вызовы, а также результат и ущерб от войны, я думаю, что любой президент поможет Украине», - сказал глава государства.

Ранее мы писали, что США решили назначить советника по инфраструктуре, который будет находиться в Киеве.

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