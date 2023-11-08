Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Стало відомо, чому у Базі помічників суддів відсутні дані про окремих суддів Великої Палати Верховного Суду та їх помічників

База помічників суддів не містить інформації стосовно деяких суддів Верховного Суду, які працюють або колись працювали у складі Великої Палати Верховного Суду, і їх помічників, - чому так вийшло.

Заяви для участі у конкурсі на посади суддів місцевих судів подали 507 кандидатів з 585

З 1 грудня відкриється можливість обирати вакансії в судах.

Перелік національних PEP має бути орієнтовним, а не вичерпним: Єврокомісія рекомендує Нацбанку прийняти вказівки

Закон про PEP: Єврокомісія рекомендувала Нацбанку видати вказівки, що національний перелік публічних діячів є орієнтовним, а не вичерпним.

Єврокомісія опублікувала основні тези свого Звіту щодо України, ДОКУМЕНТ

Які проблеми та досягнення констатувала Європейська комісія у Звіті стосовно можливості розпочати переговори про вступ України до Європейського Союзу, ДОКУМЕНТ.

Необхідно ще вдосконалити закон щодо добору суддів і створити новий суд для держорганів, - Єврокомісія опублікувала Звіт щодо початку переговорів про вступ України до ЄС

Єврокомісія у Звіті стосовно виконання Україною вимог рекомендує створити новий адміністративний суд для розгляду справ, пов’язаних із центральними державними органами, укомплектований належним чином перевіреними суддями.

  1. У світі
  2. / В Україні

Залишилося 4%: США витратили майже всі кошти, які ще можуть виділити на допомогу Україні

21:30, 8 листопада 2023
Координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що американські кошти для України вичерпані на 96%.
Залишилося 4%: США витратили майже всі кошти, які ще можуть виділити на допомогу Україні
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Сполучені Штати Америки практично вичерпали всі кошти, які були виділені для допомоги Україні. Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

«Американські кошти для України вичерпані на 96%», - йдеться в заяві.

Так, залишилося близько 4% коштів, які Вашингтон ще може витратити на допомогу для України.

Також Кірбі сказав, що США вірять, що Україна може повернути свою територію, хоча і визнав, що прогрес був повільним.

Раніше ми писали, що США вирішили призначити радника з інфраструктури, який перебуватиме в Києві.

Також Зеленський висловив сподівання, що будь-який обраний президент США допоможе Україні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вадим Іванчук
    Вадим Іванчук
    суддя Київського районного суду м. Одеси