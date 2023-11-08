Залишилося 4%: США витратили майже всі кошти, які ще можуть виділити на допомогу Україні

Координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що американські кошти для України вичерпані на 96%.

Сполучені Штати Америки практично вичерпали всі кошти, які були виділені для допомоги Україні. Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

«Американські кошти для України вичерпані на 96%», - йдеться в заяві.

Так, залишилося близько 4% коштів, які Вашингтон ще може витратити на допомогу для України.

Також Кірбі сказав, що США вірять, що Україна може повернути свою територію, хоча і визнав, що прогрес був повільним.

Раніше ми писали, що США вирішили призначити радника з інфраструктури, який перебуватиме в Києві.

Також Зеленський висловив сподівання, що будь-який обраний президент США допоможе Україні.

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