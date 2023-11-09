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  1. Суспільство

У Google Chrome з’явилась нова корисна функція для контролю оперативної пам'яті

09:10, 9 листопада 2023
Дізнайтеся, яка вкладка споживає пам'ять і прискорте свій ПК.
У Google Chrome з’явилась нова корисна функція для контролю оперативної пам'яті
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У популярному браузері Google Chrome з'явилася нова корисна функція, що дозволяє контролювати споживання оперативної пам'яті. Про це повідомляє 9To5Google.

Ця інновація спрямована на власників менш потужних комп'ютерів і ноутбуків, дозволяючи точно визначити, скільки пам'яті використовує кожна вкладка.

Працює опція в режимі реального часу: досить навести курсор на заголовок вкладки у верхній частині браузера, де буде показано, скільки пам'яті вона споживає.

Насамперед це нововведення орієнтоване на власників слабких ПК і ноутбуків. Наприклад, якщо комп'ютер почав «гальмувати», але ви не знаєте, яка вкладка саме зависла. Або який сайт краще закрити на час, щоб прискорити роботу комп'ютера.

Раніше ця опція тестувалася й була доступна не всім. Тепер же її впровадили в стабільну версію Google Chrome 119, тож вона повинна бути у всіх користувачів браузера.

Якщо функція не з'явилася автоматично, її також можна ввімкнути вручну. Для цього скопіюйте в адресний рядок chrome://flags, натисніть Enter і увімкніть Show memory usage in hovercards.

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