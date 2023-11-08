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  1. В Україні

Міноборони створило Департамент охорони здоров’я: його очолила Оксана Сухорукова

21:00, 8 листопада 2023
Нині Департамент охорони здоров’я Міноборони на шляху формування, а основне завдання Сухорукової - швидкий і системний запуск роботи.
Міноборони створило Департамент охорони здоров’я: його очолила Оксана Сухорукова
Колаж: sud.ua
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Міністерство оборони України створило Департамент охорони здоров’я. Його очолила Оксана Сухорукова. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Так, 8 листопада заступниця міністра оборони Наталія Калмикова представила очільницю новоствореного Департаменту охорони здоров’я у складі Міністерства.

Нею стала Оксана Сухорукова - колишня волонтерка і співробітниця МОЗ із досвідом запуску медичної реформи.

«Оксана Сухорукова відповідатиме за побудову політик у всьому, що стосується системи охорони здоров’я в Збройних силах України. Ми лише на початку цього шляху і дуже розраховуємо, що професійна спільнота із великим досвідом буде для нас дороговказом і підтримкою», - зазначила Калмикова.

За даними відомства, нині Департамент охорони здоров’я Міноборони на шляху формування, а основне завдання Сухорукової - швидкий і системний запуск роботи.

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