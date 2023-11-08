Минобороны создало Департамент здравоохранения: его возглавила Оксана Сухорукова

В настоящее время Департамент здравоохранения Минобороны на пути формирования, а основная задача Сухоруковой – быстрый и системный запуск работы.

Коллаж: sud.ua

Министерство обороны Украины создало Департамент здравоохранения. Его возглавила Оксана Сухорукова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, 8 ноября заместитель министра обороны Наталья Калмыкова представила главу вновь Департамента здравоохранения в составе Министерства.

Ею стала Оксана Сухорукова – бывшая волонтер и сотрудница Минздрава с опытом запуска медицинской реформы.

«Оксана Сухорукова будет отвечать за построение политика во всем, что касается системы здравоохранения в Вооруженных силах Украины. Мы только в начале этого пути и очень рассчитываем, что профессиональное сообщество с большим опытом будет для нас указателем и поддержкой», - отметила Калмыкова.

По данным ведомства, ныне Департамент здравоохранения Минобороны на пути формирования, а основная задача Сухоруковой – быстрый и системный запуск работы.

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