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Верховная Рада вернула историю Украины и иностранный язык к обязательным предметам ГИА

20:36, 8 ноября 2023
Целью изменений является повышение качества преподавания и изучения истории Украины и иностранного языка на каждом уровне общего среднего образования.
Верховная Рада вернула историю Украины и иностранный язык к обязательным предметам ГИА
Фото: pon.org.ua
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В среду, 8 ноября, Верховная Рада вернула историю Украины и иностранный язык в обязательные предметы государственной итоговой аттестации (ГИА). Об этом идет речь на сайте парламента.

«Принятый Закон предусматривает, что каждый ученик должен пройти государственную итоговую аттестацию за каждый уровень полного общего среднего образования по государственному языку, математике, а после получения базового и профильного среднего образования – также по истории Украины и иностранному языку (кроме языка государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом)», — говорится в сообщении.

Как считают авторы законопроекта №9046, проверка знаний по истории Украины и иностранному языку на каждом из уровней полного общего среднего образования повысит как качество преподавания, так и изучение упомянутых учебных предметов.

«Это должно, с одной стороны, усилить единство украинского народа в понимании его прошлого, а с другой стороны, облегчить гражданам Украины общение со всем цивилизованным миром по всем направлениям сотрудничества», - отмечается в пояснительной записке.

Раньше обязательными предметами ГНА были украинский язык и математика. В 2020 году из-за пандемии коронавируса всех учеников, включая выпускников, освободили от прохождения аттестации. Через год ГИА отменили для учащихся 4 и 9 классов. В 2022 году из-за полномасштабного вторжения рф ГИА снова отменили для всех, а в этом году — для учеников 4 и 9 классов.

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