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Верховна Рада повернула історію України та іноземну мову до обов’язкових предметів ДПА

20:36, 8 листопада 2023
Метою змін є підвищення якості викладання та вивчення історії України та іноземної мови на кожному рівні повної загальної середньої освіти.
Верховна Рада повернула історію України та іноземну мову до обов’язкових предметів ДПА
Фото: pon.org.ua
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У середу, 8 листопада, Верховна Рада повернула історію України та іноземну мову до обов’язкових предметів державної підсумкової атестації (ДПА). Про це йдеться на сайті парламенту.

«Прийнятий Закон передбачає, що кожен учень має пройти державну підсумкову атестацію за кожний рівень повної загальної середньої освіти з державної мови, математики, а після здобуття базової та профільної середньої освіти – також з історії України та іноземної мови (крім мови держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом)», — йдеться у повідомленні.

Як вважають автори законопроєкту №9046, перевірка знань з історії України та іноземної мови на кожному з рівнів повної загальної середньої освіти підвищить як якість викладання, так і якість вивчення згаданих навчальних предметів.

«Це має, з одного боку, посилити єдність українського народу в розумінні його минулого, а з іншого боку, полегшити громадянам України спілкування з усім цивілізованим світом за усіма напрямами співпраці», — зазначається в пояснювальній записці.

Раніше обов’язковими предметами на ДПА були українська мова й математика. У 2020 році через пандемію коронавірусу всіх учнів, включно з випускниками, звільнили від проходження атестації. Через рік ДПА скасували для учнів 4 та 9 класів. У 2022 році через повномасштабне вторгнення росії ДПА знову скасували для всіх, а цьогоріч — для учнів 4 і 9 класів.

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