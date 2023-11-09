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  1. Общество

В Google Chrome появилась новая полезная функция для контроля оперативной памяти

09:10, 9 ноября 2023
Узнайте, какая вкладка потребляет память и ускорите свой ПК.
В Google Chrome появилась новая полезная функция для контроля оперативной памяти
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В популярном браузере Google Chrome появилась новая полезная функция, позволяющая контролировать потребление оперативной памяти. Об этом сообщает 9To5Google.

Эта инновация направлена на владельцев менее мощных компьютеров и ноутбуков, позволяя точно определить сколько памяти использует каждая вкладка.

Работает опция в режиме реального времени: достаточно навести курсор на название вкладки в верхней части браузера, где будет показано, сколько памяти она потребляет.

В первую очередь это нововведение ориентировано на владельцев слабых ПК и ноутбуков. К примеру, если компьютер начал «тормозить», но вы не знаете, какая вкладка именно зависла. Или какой сайт лучше закрыть на время, чтобы ускорить работу компьютера.

Раньше эта опция тестировалась и была доступна не всем. Теперь же ее внедрили в стабильную версию Google Chrome 119, так что она должна быть у всех пользователей браузера.

Если функция не появилась автоматически, ее можно включить вручную. Для этого скопируйте в адресную строку chrome://flags, нажмите Enter и включите Show memory usage in hovercards.

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