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ВККС примусово відрядила в інші суди суддів, які не написали заяву на відрядження

Нові суди отримали сім суддів з судів, що опинилися в окупації або в зоні бойових дій.

Єврокомісія: після ліквідації ОАСК доступ до правосуддя у справах за участю центральних органів влади погіршується

Єврокомісія у своєму Звіті констатувала, що після ліквідації Окружного адміністративного суду Києва доступ до правосуддя у справах за участю центральних органів влади погіршується.

Єврокомісія поставила перед Україною непросте завдання – прийняти закон про лобіювання, але так, щоб він не заважав громадським активістам

Єврокомісія: закон про лобіювання має бути прийнято, але він не повинен покладати «надмірного тягаря» на громадянське суспільство.

Стало відомо, чому у Базі помічників суддів відсутні дані про окремих суддів Великої Палати Верховного Суду та їх помічників

База помічників суддів не містить інформації стосовно деяких суддів Верховного Суду, які працюють або колись працювали у складі Великої Палати Верховного Суду, і їх помічників, - чому так вийшло.

Заяви для участі у конкурсі на посади суддів місцевих судів подали 507 кандидатів з 585

З 1 грудня відкриється можливість обирати вакансії в судах.

  1. Суспільство

Яке сьогодні свято 9 листопада та хто святкує іменини

08:15, 9 листопада 2023
9 листопада є Міжнародним день боротьби проти фашизму, расизму та антисемізму.
Яке сьогодні свято 9 листопада та хто святкує іменини
Зображення: freepik.com
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Сьогодні в Україні, 9 листопада, відзначають День працівників культури та аматорів народного мистецтва, а віряни вшановують пам'ять преподобної Матрони Константинопольської.

В цей день святкують іменини: Олександр, Антон, Дмитро, Віктор, Ілля, Матрона, Семен, Тимофій, Костянтин, Федір.

Також 9 листопада є Міжнародним день боротьби проти фашизму, расизму та антисемізму та Всесвітнім днем усиновлення.

А ще 9 листопада святкують Всесвітній день юзабіліті. Щороку припадає на другий четвер листопада, а вперше святкування відбулося 2005 року. У перекладі цей термін означає «зручність в експлуатації». Крім того, 9 листопада відзначають Всесвітній день якості та Всесвітній день лізингу.

А ще, сьогодні відзначають день найпопулярнішої свійської птиці в світі – Всесвітній день курки.

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