Яке сьогодні свято 9 листопада та хто святкує іменини

9 листопада є Міжнародним день боротьби проти фашизму, расизму та антисемізму.

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Сьогодні в Україні, 9 листопада, відзначають День працівників культури та аматорів народного мистецтва, а віряни вшановують пам'ять преподобної Матрони Константинопольської.

В цей день святкують іменини: Олександр, Антон, Дмитро, Віктор, Ілля, Матрона, Семен, Тимофій, Костянтин, Федір.

Також 9 листопада є Міжнародним день боротьби проти фашизму, расизму та антисемізму та Всесвітнім днем усиновлення.

А ще 9 листопада святкують Всесвітній день юзабіліті. Щороку припадає на другий четвер листопада, а вперше святкування відбулося 2005 року. У перекладі цей термін означає «зручність в експлуатації». Крім того, 9 листопада відзначають Всесвітній день якості та Всесвітній день лізингу.

А ще, сьогодні відзначають день найпопулярнішої свійської птиці в світі – Всесвітній день курки.

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