Как уберечься от гепатита А: советы Минздрава

Украинцам дали ряд советов, как уберечься от гепатита А.

Как известно, в Винницкой области произошла вспышка гепатита А. В связи с этим Министерство здравоохранения Украины предоставило гражданам советы, как уберечься от этого вируса. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Советы:

Мойте руки водой с мылом не менее 20 секунд.

Всегда мойте руки перед приготовлением/потреблением пищи и после туалета.

Мойте овощи и фрукты чистой водой перед их потреблением.

Если не уверены, что вода из-под крана или из колодца безопасна – используйте для питья, приготовления пищи и мытья овощей и фруктов только бутылированную или кипяченую воду.

Следуйте рекомендациям из официальных источников безопасности воды в вашем регионе.

Ранее мы писали, что в Винницкой области произошла вспышка Гепатита А. Также вирус обнаружили в Ивано-Франковске и на Тернопольщине. Новыми областями распространения вируса стали Днепропетровская область и Закарпатье.

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