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Кабинет Министров увеличил субсидию на приобретение дров до 16 200 грн

14:53, 9 ноября 2023
Благодаря постановлению Кабмина субсидия на приобретение дров выросла более чем вдвое.
Кабинет Министров увеличил субсидию на приобретение дров до 16 200 грн
Изображение: freepik.com
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Кабинет Министров принял постановление, которым увеличил субсидию на приобретение дров с 7 000 грн до 16 200 грн.

«Машина дров стоит 18 000 грн, при этом пенсия у многих людей – 2,5 тыс. грн. Теперь благодаря постановлению Кабмина субсидия на приобретение дров выросла более чем вдвое – с 7 000 грн до 16 200 грн», - отметил народный депутат Павел Сушко.

По его словам, пока на местах решаются вопросы, касающиеся алгоритма действий человека для оформления этой субсидии.

«Сейчас уже состоялось совещание с Харьковским областным советом, во время которого мы вместе с председателями общин обсуждали эти детали. Также сейчас решается вопрос и о тех гражданах, которые могут приобрести дрова, но не знают, к кому обращаться, где покупать и кто будет платить за логистику», - подытожил народный депутат.

Как мы писали, Правительство Украины объявило о запуске экспериментального проекта с целью предоставления населению дополнительной поддержки для обеспечения бытовыми дровами.

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