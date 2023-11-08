Украинцам увеличили размер субсидии на приобретение дров

Кабмин увеличил размер субсидии для населения на приобретение дров до 16,2 тысяч гривен в год.

Правительство Украины объявило о запуске экспериментального проекта с целью предоставления населению дополнительной поддержки для обеспечения бытовыми дровами. Эту инициативу представил премьер-министр Денис Шмыгаль во время правительственного заседания, пишет Правительственный портал.

В рамках нового проекта предельный размер субсидии на приобретение твердого печного бытового топлива возрастет более чем вдвое, до уровня 16,2 тысяч гривен в год для одной семьи. Сейчас размер субсидии на приобретение твердого топлива составляет 7 тысяч гривен в год на одно домохозяйство.

Премьер-министр подчеркнул, что сейчас субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получают около 1,3 миллиона семей, в среднем в октябре каждое домохозяйство получает около 760 гривен в месяц.

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