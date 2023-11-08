Українцям збільшили розмір субсидії на придбання дров

Кабмін збільшив розмір субсидії для населення на придбання дров до 16,2 тисяч гривень на рік.

Уряд України оголосив про запуск експериментального проєкту з метою надання населенню додаткової підтримки для забезпечення побутовими дровами. Цю ініціативу представив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час урядового засідання, пише Урядовий портал.

У рамках нового проєкту граничний розмір субсидії на придбання твердого пічного побутового палива зросте більше ніж удвічі, до рівня 16,2 тисяч гривень на рік для однієї родини. Зараз розмір субсидії на придбання твердого палива становить 7 тисяч гривень на рік на одне домогосподарство.

Прем’єр-міністр підкреслив, що зараз субсидії на оплату житлово-комунальних послуг отримують близько 1,3 мільйона сімей, в середньому в жовтні кожне домогосподарство отримує близько 760 гривень на місяць.

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