У яких випадках не проводиться атестація робочих місць: відповідь Держпраці

За відсутності типових виробничих умов, зокрема коли виробничий процес на окремих виробництвах, цехах, робочих місцях працівників зупинений, атестація не проводиться.

Фото: bezpeka.isu.net.ua

Центрально-Західне міжрегіональне управління Держпраці роз’яснило, чи проводиться атестація робочих місць за умовами праці під час військового стану.

Так, атестація може проводитись (і є обов’язковою для робочих місць із наявними шкідливими виробничими факторами).

Разом з тим, відповідно до пункту 3.4 Методичних рекомендацій, для проведення атестації робочих місць за умовами праці лабораторно-інструментальні дослідження фізичних, хімічних, біологічних, визначення психофізіологічних факторів проводяться у процесі роботи у характерних (типових) виробничих умовах, у разі справних і ефективно діючих засобів колективного й індивідуального захисту.

За відсутності типових виробничих умов, зокрема коли виробничий процес на окремих виробництвах, цехах, робочих місцях працівників зупинений, атестація не проводиться.

Підприємством має бути проведена атестація робочих місць на тих робочих місцях, де триває виробничий процес за типових виробничих умов.

Атестацію має бути також проведено на робочих місцях, на яких відновлено виробничий процес у типових виробничих умовах.

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