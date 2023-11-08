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  1. У світі

Британія ввела санкції проти нафтового та золотодобувного секторів рф

15:20, 8 листопада 2023
Під обмеження потрапили 29 фізичних та юридичних осіб.
Британія ввела санкції проти нафтового та золотодобувного секторів рф
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Велика Британія запровадила санкції проти 29 осіб і організацій, які працюють у російському золотодобувному та нафтовому секторах. Про це пише Reuters.

Під санкції потрапила мережа, що базується в Об’єднаних Арабських Еміратах, яка, за інформацією Лондона, відповідальна за переведення в рф доходів від золота на суму понад 300 мільйонів доларів.

Також Британія ввела санкції проти двох найбільших російських виробників золота Nord Gold Plc і Highland Gold Mining Ltd, а також олігархів Владислава Свіблова і Костянтина Струкова.

"Сьогоднішні санкції вдарять по тих, хто надав підтримку Путіну, допомагаючи йому зменшити вплив наших санкцій на російське золото та нафту – два найважливіших джерела доходу для російської військової машини", – заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі. 

Крім цього, санкції наклали на компанію з торгівлі енергетикою Paramount Energy & Commodities DMCC, заявивши, що її непрозорі структури власності були використані росією для зменшення впливу санкцій "Групи семи", пов’язаних з нафтою.

Раніше ми писали, що США запровадили санкції проти 7 людей і трьох компаній за постачання електроніки до рф. 

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