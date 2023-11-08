Британия ввела санкции против нефтяного и золотодобывающего секторов рф

Под ограничения попали 29 физических и юридических лиц.

Великобритания ввела санкции против 29 человек и организаций, работающих в российском золотодобывающем и нефтяном секторах. Об этом пишет Reuters.

Под санкции попала сеть, базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах, которая, по информации Лондона, ответственна за перевод в рф доходов от золота на сумму более 300 миллионов долларов.

Также Великобритания ввела санкции против двух крупнейших российских производителей золота Nord Gold Plc и Highland Gold Mining Ltd, а также олигархов Владислава Свиблова и Константина Струкова.

"Сегодняшние санкции ударят по тем, кто оказал поддержку Путину, помогая ему уменьшить влияние наших санкций на российское золото и нефть – два важнейших источника дохода для российской военной машины", – заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.

Кроме того, санкции наложили на компанию по торговле энергетикой Paramount Energy & Commodities DMCC, заявив, что ее непрозрачные структуры собственности были использованы россией для уменьшения влияния санкций "Группы семи", связанных с нефтью.

Ранее сообщалось, что США ввели санкции против 7 человек и трех компаний за поставку электроники в рф.

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