Обещали прислать церковные реликвии: на Тернопольщине мошенники обманули священника на почти 487 тысяч гривен

Священнослужитель из Тернопольской области стал жертвой онлайн-аферистов.

Священник одной из общин Тернопольщины обратился в киберполицию с жалобой на мошенников, которые подыскивали своих жертв в соцсетях и обещали прислать посылку из Америки. После нескольких месяцев ожиданий священник обнаружил, что стал жертвой аферистов, которые завладели его деньгами, – сообщает полиция Тернопольской области.

Пастор рассказал, что в социальных сетях он познакомился с иностранным священником из Соединенных Штатов, который обещал прислать деньги и церковные реликвии его церкви. Проверив "аватарку" спутника, которая содержала изображение священнослужителя в рясе, потерпевший поверил в искреннюю помощь.

Со временем "благодетель" сообщил, что посылка готова к отправке, но должна быть передана через транспортную компанию. Поскольку отправка таких вещей через границу требует больших затрат, аферист сообщил, что нужно оплатить услуги перевозчиков и другие логистические расходы.

В течение нескольких месяцев священник оплатил 15 транзакций за услуги перевозки, в общем потеряв почти 487 тысяч гривен. Однако ни одной посылки, денег или церковных артефактов он так и не получил.

Полиция начала расследование этого случая и внесла информацию о нем в Единый реестр досудебных расследований.

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