ГБР считает несчастный случай основной версией гибели помощника Залужного Частякова

Государственное бюро расследований рассматривает 4 версии гибели помощника главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного майора Геннадия Частякова. Об этом сообщила советница по стратегическим коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона.
Приоритетной версией есть несчастный случай.
«По версии следствия, произошел несчастный случай в результате неосторожного обращения с взрывным устройством», – отметила Сапьян.
Она добавила, что в уголовном производстве также рассматриваются другие возможные версии:
- убийство по заказу спецслужб рф;
- убийство на почве неприязненных отношений;
- попытка убийства спецслужбами рф другого офицера Аппарата Главнокомандующего ВС Украины.
Отмечается, что 7 ноября 2023 подследственность в уголовном производстве по гибели помощника Главнокомандующего ВСУ по факту подрыва гранаты в селе Чайки в Киевской области была определена Офисом Генерального прокурора по Государственному бюро расследований.
Досудебное следствие продолжается, работники Бюро устанавливают все факты, связанные с трагическим событием.
Ранее мы писали, что под Киевом в результате взрыва гранаты погиб помощник Залужного Геннадий Частяков.
Также сообщалось, что помощнику Залужного Частякову «подарочный набор» презентовал коллега.
Кроме того, глава МВД рассказал о гибели Геннадия Частякова.
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