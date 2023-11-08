ГБР считает несчастный случай основной версией гибели помощника Залужного Частякова

Также рассматривают три версии убийства - по заказу спецслужб рф, из-за неприязненных отношений и попытки убийства спецслужбами рф другого офицера Аппарата главнокомандующего ВСУ.

Фото: УП

Государственное бюро расследований рассматривает 4 версии гибели помощника главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного майора Геннадия Частякова. Об этом сообщила советница по стратегическим коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона.

Приоритетной версией есть несчастный случай.

«По версии следствия, произошел несчастный случай в результате неосторожного обращения с взрывным устройством», – отметила Сапьян.

Она добавила, что в уголовном производстве также рассматриваются другие возможные версии:

убийство по заказу спецслужб рф;

убийство на почве неприязненных отношений;

попытка убийства спецслужбами рф другого офицера Аппарата Главнокомандующего ВС Украины.

Отмечается, что 7 ноября 2023 подследственность в уголовном производстве по гибели помощника Главнокомандующего ВСУ по факту подрыва гранаты в селе Чайки в Киевской области была определена Офисом Генерального прокурора по Государственному бюро расследований.

Досудебное следствие продолжается, работники Бюро устанавливают все факты, связанные с трагическим событием.

Ранее мы писали, что под Киевом в результате взрыва гранаты погиб помощник Залужного Геннадий Частяков.

Также сообщалось, что помощнику Залужного Частякову «подарочный набор» презентовал коллега.

Кроме того, глава МВД рассказал о гибели Геннадия Частякова.

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