ДБР вважає нещасний випадок основною версією загибелі помічника Залужного Частякова

Також розглядають три версії вбивства — на замовлення спецслужб рф, через неприязні відносини та спроба вбивства спецслужбами росії іншого офіцера Апарату головнокомандувача ЗСУ.

Фото: УП

Державне бюро розслідувань розглядає 4 версії загибелі помічника головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного майора Геннадія Частякова. Про це повідомила радниця зі стратегічних комунікацій ДБР Тетяна Сапьян в ефірі телемарафону.

Пріоритетною версією є нещасний випадок.

«За версією слідства, трапився нещасний випадок в результаті необережного поводження з вибуховим пристроєм», – зазначила Сапьян.

Вона додала, що у кримінальному провадженні також розглядаються інші можливі версії:

вбивство на замовлення спецслужб рф;

вбивство на ґрунті неприязних відносин;

спроба вбивства спецслужбами рф іншого офіцера Апарату Головнокомандувача ЗС України.

Зазначається, що 7 листопада 2023 року підслідність у кримінальному провадженні щодо загибелі помічника Головнокомандувача ЗСУ за фактом підриву гранати в селі Чайки на Київщині було визначено Офісом Генерального прокурора за Державним бюро розслідувань.

Досудове слідство триває, працівники Бюро встановлюють усі факти, пов’язані з трагічною подією.

Раніше ми писали, що під Києвом від вибуху гранати загинув помічник Залужного Геннадій Частяков.

Також повідомлялось, що помічнику Залужного Частякову «подарунковий набір» презентував колега.

Крім того, глава МВС розповів про загибель Геннадія Частякова.

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