Обіцяли надіслати церковні реліквії: на Тернопільщині шахраї ошукали священника на майже 487 тисяч гривень

Священнослужитель із Тернопільщини став жертвою онлайн-аферистів.

Священник однієї з громад Тернопільщини звернувся до кіберполіції зі скаргою на шахраїв, які підшукували своїх жертв у соцмережах та обіцяли надіслати посилку з Америки. Після кількох місяців очікувань священник виявив, що став жертвою аферистів, які заволоділи його грошима, – повідомляє поліція Тернопільської області.

Пастор розповів, що на соціальних мережах він познайомився з іноземним священником зі Сполучених Штатів, який обіцяв надіслати гроші та церковні реліквії його церкві. Перевіривши "аватарку" супутника, яка містила зображення священнослужителя в рясі, потерпілий повірив у щиру допомогу.

З часом "благодійник" повідомив, що посилка готова до відправлення, але повинна бути передана через транспортну компанію. Оскільки відправлення таких речей через кордон вимагає великих витрат, аферист сповістив, що потрібно оплатити послуги перевізників та інші логістичні витрати.

Протягом кількох місяців священник оплатив 15 транзакцій за послуги перевезення, загалом втративши майже 487 тисяч гривень. Однак жодної посилки, грошей чи церковних артефактів він так і не отримав.

Поліція розпочала розслідування цього випадку та внесла інформацію про нього до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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