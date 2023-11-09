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  1. В Украине

СБУ разоблачила консулку, которая выдавала визы иностранцам из террористически рисковых стран для въезда в ЕС

10:21, 9 ноября 2023
Украинскую консулку подозревают в незаконной выдаче виз 23 иностранцам Южной Азии для въезда в ЕС.
СБУ разоблачила консулку, которая выдавала визы иностранцам из террористически рисковых стран для въезда в ЕС
Источник фото: СБУ
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Сотрудница консульства Украины уличена в сотрудничестве с иностранцами из стран Южной Азии, которые стремились незаконно пересечь границу Европейского Союза. По данным СБУ, эта подозреваемая, путем незаконной выдачи виз, оказывала поддержку иностранцам из стран, признанных "террористически рисковыми". Ей инкриминируют содействие нелегальному пересечению государственной границы Украины, что обусловлено частями 2 и 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины.

По данным расследования, в течение ноября 2020 года - июля 2021 года, консул выдала 23 визы для въезда в Украину гражданам Исламской Республики Пакистан, Народной Республики Бангладеш и других стран, находящихся в перечне "стран миграционного риска". Иностранцы, которые воспользовались этими визами, незаконно пересекли границу Украины и выехали в страны ЕС.

Во время обысков в месте жительства подозреваемой правоохранители обнаружили компьютерную технику, мобильные телефоны, черновые записи с доказательствами противоправных действий и наличные в иностранной валюте. Решается вопрос о мере пресечения для подозреваемой, а также возможный арест ее имущества. По данным расследования, консул приобрела недвижимость в центре Киева и Одессе.

Теперь подозреваемой грозит до 9 лет заключения, а также конфискация ее имущества.

Министерство иностранных дел Украины уже отозвало ее с должности и заграничной командировки в связи с этим инцидентом.

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