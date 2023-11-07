Оформление выезда ребенка за границу позволили проводить через Дію

Один родитель будет отсылать заявление о разрешении на выезд ребенка за границу через Дію, а второй будет давать согласие в приложении.

Дети смогут получать разрешение на выезд за границу от родителей через Дію. Подробности рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, изменения уже поддержало Правительство.

Оформление временного разрешения на выезд ребенка за границу в Дії будет работать очень просто.

«Необходимо, чтобы у обоих родителей была Дія. Один отсылает заявление о разрешении, а второй дает согласие в приложении с помощью Дія.Подпись. Затем данные автоматически вносятся в Государственный реестр актов гражданского состояния, а пограничники смогут проверить все онлайн. Услуга в действии будет полностью безвозмездной, в то же время классический способ оформления согласия у нотариуса останется доступным для родителей», отметил Федоров.

По мнению Правительства, оформление согласия родителей исключительно через нотариальное удостоверение подлинности подписи на соответствующем заявлении вызывает ряд проблемных ситуаций, обусловленных случаями, когда второй родитель соглашается на выезд, но не имеет возможности оперативно его оформить, например, в результате пребывания за пределами Украины или на временно оккупированной территории.

Автор: Наталья Мамченко

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