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Может ли покупатель квартиры полагаться на сведения Реестра недвижимости, чтобы обезопасить себя от признания недобросовестным, - позиция БП ВС

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Заплатил за квадрокоптер 67 тысяч, но так его и не увидел: житель солнца стал жертвой мошенников

07:57, 8 ноября 2023
Мужчина заказал квадрокоптер через соцсеть на странице якобы волонтерки.
Заплатил за квадрокоптер 67 тысяч, но так его и не увидел: житель солнца стал жертвой мошенников
Фото: поліція Рівненщини
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В Ровно мужчина хотел приобрести квадрокоптер и перечислил 67 тысяч гривен якобы за товар, но так его и не увидел. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

По данным следствия, 35-летний мужчина искал, где купить квадрокоптер. Его знакомый порекомендовал заказать товар в соцсетях на странице якобы волонтерки. 

"Там покупатель нашел и заполнил соответствующую форму для поиска нужного товара. Через несколько минут в мессенджере с мужчиной сконтактировал менеджер, указавший реквизиты, по которым нужно совершить транзакцию", — сообщила представитель полиции в области Мария Юстицкая.

Мужчина перечислил 67 тысяч гривен, его заверили, что товар должны отправить через месяц, но он его не получил.

Тогда он написал заявление в полицию. Правоохранители начали досудебное расследование.

"Дорогостоящие покупки следует оплачивать после получения товара, а в качестве предоплаты лучше ограничиться минимальной суммой", - добавили в полиции.

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