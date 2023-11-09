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  1. В Україні

На Сумщині водій побив працівника ТЦК, бо не хотів отримувати повістку

12:10, 9 листопада 2023
Працівники ТЦК запропонували чоловіку отримати повістку, на що той агресивно відповів та вдарив військовослужбовця головою в обличчя.
На Сумщині водій побив працівника ТЦК, бо не хотів отримувати повістку
Фото: 24tv.ua
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У Глухові на Сумщині чоловік побив військового, бо не хотів отримувати повістку. Про це повідомляє пресслужба поліції Сумської області.

Зазначається, що подія сталася 12 липня. Водій автомобіля «Opel Vivaro», 44-річний місцевий мешканець, під час перевірки документів військовими вирішив відповісти на пропозицію працівників ТЦК отримати повістку агресивно. Він почав нецензурно висловлюватися та завдав удару військовослужбовцю головою в обличчя.

У поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України «Погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок». Після чого правопорушник почав переховуватись від поліції у столиці, де його і затримали правоохоронці. Наразі зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Наразі чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Після цього інциденту поліцейські підкреслюють важливість поваги до службових осіб та громадських обов'язків, закликаючи громадян бути взаємоввічливими і відповідальними перед законом.

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